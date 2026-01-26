Nel suo intervento a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi parla del primo gol subito dall'Inter venerdì scorso contro il Pisa e dell'importanza di Sommer per i nerazzurri. "Le squadre avversarie lo sanno che l'Inter utilizza parecchio il portiere, mi viene in mente la finale di Champions o anche l'Arsenal che martedì su palla scaricata dietro continuava la pressione sul portiere", afferma lo "Zio".

"L'Inter, a differenza del Milan, ha bisogno di partire da dietro, di avere il controllo. Non ha contropiedisti, ha giocatori di costruzione, ti avvolge, abbaglia come gioca, ma deve giocare così. Poi sono d'accordo che non si devono prendere eccessivi rischi, ma avere uno come Sommer per l'Inter è troppo importante". I dati dimostrano anche che l'Inter concede pochissimi XG. "L'Inter concede poche occasioni, ma quando te le concede sono importanti", sottolinea Bergomi.