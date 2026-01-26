Fresco di ufficialità, Leon Jakirovic si gode i primi passi da nuovo giocatore dell'Inter. Il classe 2008 è passato in nerazzurro, salutando la Dinamo Zagabria al termine di un'operazione finita nel migliore dei modi e che regala grandi soddisfazioni al giocatore ma anche all'entourage del giovane difensore che sui social ha condiviso l'ufficialità, con tutta la gioia per il nuovo capitolo appena cominciato.

"Il giocatore della nostra agenzia ha firmato con l'Inter, facendo il prossimo grande passo nella sua carriera in uno dei club più prestigiosi del calcio europeo. Lavoro duro, costanza, momento giusto. Questo è solo l'inizio, congratulazioni Leon" si legge nel post celebrativo su Instagram, con foto dove è immortalato anche il presidente Beppe Marotta, pubblicato dall'Arena Sport Agency. Post sotto il quale è arrivato un messaggio di auguri speciale, che fa emozionare il diciassettenne e sognare gli interisti tutti: "Complimenti a tutti" con tanto di emoticon di applausi sotto la firma di Ivan Perisic, compare sotto al post. Un semplice commento social che fa infiammare il dibattito e i desideri dei tifosi del Biscione, allettati dal possibile ritorno del croato, nelle ultime ore nome caldissimo per la fascia destra.