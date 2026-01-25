Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri analizza così ai microfoni di DAZN la sfida pareggiata contro la Roma: "Abbiamo avuto i primi 6-7 minuti fatti bene. Poi la Roma è uscita bene e noi sbagliavamo a gestire il possesso. Hanno spinto molto e arrivavano sulle seconde palle prima di noi. Poi Maignan ci ha tenuto in piedi, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio nella parte tecnica. Una volta in vantaggio pensavamo di potercela fare, poi è arrivato un episodio che può succedere. Siamo contenti per aver ottenuto un risultato positivo, contro una diretta concorrente per l'obiettivo stagionale".

Nei primi tempi la squadra sembra poter essere in difficoltà, mentre si sblocca nella ripresa.

"Loro hanno spinto molto. C'è sempre una squadra che spinge di poi e una che spinge di meno. Bisognava giocare alle loro spalle, giocando su triangolo lunghi. Loro, una volta presa la fiducia, hanno cominciato il forcing e l'hanno fatto bene: dovevamo rallentarli invece abbiamo provato a muovere i centrali. Nella ripresa invece loro sono calati. Poi nel momento in cui pensavamo di poterla vincere, è arrivato l'episodio del rigore".

L'approccio al match è da modificare?

"Abbiamo sbagliato molto, forse per la pressione loro dove sono stati molto bravi. Anche dopo l'1-0, nella ripresa, comunque abbiamo fatto bene e dalla panchina sembravamo più propensi nel fare il 2-0 rispetto al subire il pareggio. Ma il calcio è così".

In attacco c'è più scelta.

"Tutti e quattro sono giocatori importanti. Stasera, nel momento in cui ho fatto le sostituzioni, stavano crescendo e facendo meglio. Pulisic con cattiveria poteva chiudere la partita, poi pensi una cosa e succede un'altra".