L'intervento alla caviglia al quale si sarebbe sottoposto David Neres era stato annunciato nella giornata di ieri quando il brasiliano era partito alla volta di Londra, città scelta per sottoporsi all'operazione chirurgica svolta nella giornata odierna. A renderlo noto è lo stesso Napoli che attraverso un comunicato ufficiale ha tranquillizzato i tifosi dei campioni d'Italia: l'intervento è perfettamente riuscito e tra qualche giorno, dopo un primo e brevissimo periodo di riposo, il giocatore comincerà l'iter riabilitativo. I tempi di convalescenza del '97 saranno di circa due mesi almeno, secondo le stime. Le novità non riguardano soltanto l'attaccante di Antonio Conte, ma anche il portiere Vanja Milinkovic-Savic.

Il serbo ha svolto quest'oggi gli esami strumentali che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'estremo difensore dei partenopei, diversamente che da Neres, ha già iniziato l’iter riabilitativo e dovrà restare ai box per qualche settimana.