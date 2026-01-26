Un’idea, un’opportunità che eventualmente potrebbe essere colta, una nuova unione che sarebbe senza dubbio speciale. L’Inter, come ormai noto, pensa al sostituto di Yann Sommer per la prossima stagione, monitorando con attenzione il mercato italiano e internazionale alla ricerca del suo futuro numero uno. Ovvero di colui che, a partire dalla prossima estate, difenderà la porta nerazzurra.
Oltre ai diversi profili che sono emersi, ce n’è uno in particolare, già conosciuto in Viale della Liberazione, che potrebbe quantomeno essere nuovamente valutato dalla dirigenza dell’attuale vicecampione d’Italia: André Onana. L’agente del giocatore si trova a Milano, i suoi rapporti con l’Inter sono eccellenti e non sarebbe una grande sorpresa se si incontrassero per parlare in generale dei calciatori assistiti dal procuratore, con eventuali richieste di informazioni — sia come primo sondaggio sia per semplice curiosità — sull’ex di turno.
Onana si è sempre trovato molto bene a Milano, città nella quale inoltre possiede ancora una casa di proprietà. Il camerunese, attualmente al Trabzonspor ma ancora di proprietà del Manchester United, possiede inoltre le caratteristiche tecniche ricercate dall’Inter e da Cristian Chivu, dal momento che, oltre alle sue qualità tra i pali, è molto bravo anche nel gioco con i piedi.
Certo, ha un ingaggio importante e bisognerà capire se il futuro allenatore dei Red Devils vorrà o meno puntare su di lui nonostante abbia già scelto Senne Lammens la scorsa estate (oppure se i turchi fossero disposti a investire pesantemente sul classe '96). Ma qualora così non fosse, l’ex Ajax tornerebbe sul mercato, diventando — come già anticipato — una di quelle potenziali occasioni da poter cogliere.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
