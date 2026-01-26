Nel corso della conferenza stampa successiva alla partita contro il Milan, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha usato l'ironia per commentare il distacco dall'Inter capolista, che dopo la gara di ieri vanta nove punti di vantaggio sui capitolini: "Nerazzurri in fuga? Siamo consapevoli del fallimento... Ce la metteremo tutta, dobbiamo sperare che anche l'inter crolli", afferma sorridendo il tecnico di Grugliasco. 

