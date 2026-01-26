Nando Orsi è intervenuto sulle frequenze di Sky Sport parlando della tematica portieri in casa Inter. Di seguito le sue parole: “Ho letto che Provedel ha avuto contatti con l’Inter per la prossima stagione. È un portiere strutturato, forse ha fatto una carriera anche al di sotto delle sue qualità finora”, le parole rilasciate da Orsi.

Autore: Niccolò Anfosso
