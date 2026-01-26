"Prove di fuga? Per chi ha visto la partita o il tabellino lo è", dice Stefano Sorrentino a proposito dell'Inter, qualche giorno dopo il 6-2 inflitto al Pisa valso il +5 sul Milan e il +9 sul Napoli. "Quando vai 2-0 sotto in casa pensi di non riuscire a raddrizzarla, ma poi palla al centro e sono andati a mille all’ora. Sono sei i gol ma potevano essere tanti di più. Questo ti fa capire quanto questa squadra in questo momento sia la più forte e completa. Sapevano benissimo che vincendo, visti gli incroci tra loro di Milan, Roma, Juventus e Napoli, avrebbero rubato qualche punto. Quindi è anche una squadra matura" ha continuato l'ex portiere alla Domenica Sportiva.

"Un po' come per il discorso di Sommer, è una squadra che sa di essere forte e a volte quando abbassa leggermente la tensione e può incappare, come nei primi venti minuti dell’altra sera. Ma poi quando si mette a giocare, per l’avversario è proprio difficile pure uscire dalla loro metà campo" ha concluso.