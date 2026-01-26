Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ospite di un evento per la presentazione del libro 'L'Ultima Danza Di Maradona' di Giancarlo Dotto, ha parlato delle più grandi piazze del calcio italiano: "Il calcio è straordinario. Qui c’è una grandissima passione ma è anche vero che in tutti i posti c’è una passione incredibile, anche a Bergamo e a Genova. Se vai a Milano puoi essere anche in un’altra grande metropoli, ma è un attaccamento diverso. A me hanno sempre detto che a Roma non si può fare calcio perché è difficile, ma non sono d’accordo". Le parole sono state riprese da Tmw.