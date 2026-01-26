Come noto, venerdì 6 febbraio avrà luogo allo stadio San Siro la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, alla quale parteciperanno numerose autorità da tutto il mondo. È sstato quindi studiato un Percorso dei Dignitari che partirà da Palazzo Reale e prevede tutta una serie di limitazioni alla circolazione. Questo il dettaglio:
Dalle ore 13 alle ore 24, inibizione dell’accesso pedonale e veicolare che renderà irraggiungibili gli esercizi commerciali e le attività, compresi i parcheggi ad ore, all’interno dell’area: piazzale dello Sport, via Achille, via Patroclo, via Tesio, via Piccolomini. Saranno interdette ai veicoli, con sospensione anche dei mezzi Atm di superficie e divieto di sosta, le vie: piazzale Lotto, via Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Tesio, via Rospigliosi (da piazzale Esquilino), via Dessiè, via Harar, via Patroclo.
Dalle ore 15 alle ore 22 sarà inoltre interdetto ai veicoli il percorso dei Dignitari dal Palazzo Reale allo stadio di San Siro ovvero Piazza del duomo - Via martini - Piazza fontana - Uscita contromano in via verziere - Largo augusto - corso di porta vittoria - via Sforza - via Visconti di Modrone - via San Famiano - via Senato - piazza Cavour - via Manin - via Tarchetti - piazza della Repubblica - viale Ferdinando di Savoia - piazza San Gioachimo - viale della Liberazione - via Melchiorre Goia - viale Sondrio (corsia Atm) - viale Nazario Sauro (corsia Atm) - viale Lancetti (corsia aAtm) – via Resegone (corsia Atm) -viale Jenner (corsia Atm) - piazzale Nigra (corsia Atm) - piazzale Lugano (corsia Atm) - cavalcavia Bacula (corsia Atm) - sopraelevata Monte Ceneri - sopraelevata Renato Serra - piazza Sstuparich - viale Elia - piazzale Lotto - via Diomede - via Ippodromo - via Patroclo - via Achille
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:10 Sassuolo, l'8 febbraio c'è l'Inter. Rinforzo in attacco per Grosso: neroverdi ad un passo da Nzola
- 20:55 Venerdì 6 febbraio a San Siro la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026: le limitazioni al traffico
- 20:41 Settore giovanile, i risultati del week-end: positivo il bilancio dell'Inter nei derby U20 e U17
- 20:27 Borussia Dortmund-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti nel bilancio. L'ultimo match deciso da Hakimi
- 20:13 Anche Zanetti all'ultimo evento in 'Montagnetta': ha supervisionato l'allenamento della squadra Special
- 19:58 Milan, Allegri: "Non pensiamo all'Inter, la realtà è che dobbiamo entrare nelle prime 4. Poi l'ambizione..."
- 19:53 liveLecco-Inter U23, 0-0 al 30': subito pericolosi i padroni di casa
- 19:44 Cremonese, domenica c'è l'Inter. Pezzella: "Calendario duro? La seconda parte di stagione sarà molto difficile"
- 19:29 "C'è Gigi (Luis Henrique)?" - "Non c’è..." - "E la castroneria (di Sommer)?" - "Sì, c'è!"
- 19:15 Borussia Dortmund-Inter a Kovacs, brutti ricordi per i nerazzurri: fu l'arbitro della finale di Monaco
- 19:00 Rivivi la diretta! POST SOMMER, il RETROSCENA su ONANA. CHIVU in FUGA aspetta PERISIC. Ora il BORUSSIA DORTMUND
- 18:49 Moretto: "Al-Hilal, gradimento di Inzaghi per Kean. Ma al momento nessuna trattativa"
- 18:35 Approvato il Budget 2026 della FIGC. Gravina precisa: "Molto dipenderà dalla qualificazione ai Mondiali"
- 18:21 Iacchetti: "Inter in fughetta. Pio? Mi ricorda un ex milanista. E tra Scudetto e Champions..."
- 18:07 Graziani: "Lautaro capitano vero. La vittoria dei Mondiali gli ha dato un'autostima incredibile"
- 17:53 Mourinho-Inter, amore in crisi? Non per Materazzi. L'ex 23 nerazzurro celebra José: "Buon compleanno"
- 17:38 Bournemouth su Luis Henrique, l'Inter frena. Attesa per Perisic: lo scenario post Psv-Bayern. E il Genoa torna su Asllani
- 17:24 Gravina: "Stage Nazionale, si poteva fare di più. Gattuso come un frate francescano"
- 17:09 Gran derby per l'Under 17 di Samir Handanovic: Milan battuto 3-1 e conferma al secondo posto
- 16:55 Romano: "Agenti di Mlacic a Milano per sbloccare la trattativa. L'Inter attende risposta definitiva tra oggi e domani"
- 16:40 Polli: "Siamo una squadra unita, continuiamo così. Con la Ternana come se fossimo sullo 0-0"
- 16:26 Bookies - Inter sempre più lanciata verso lo Scudetto. Ma gli scommettitori credono più al Milan
- 16:12 Anche il Besiktas è sulle tracce di Asllani. Il centrocampista vuole però rimanere in Serie A
- 15:59 Napoli, perfettamente riuscito l'intervento alla caviglia di Neres. Elongazione al bicipite per Milinkovic. Il punto
- 15:45 fcinErede di Sommer, possibile candidatura di un grande ex: l'agente di Onana è a Milano. Lo scenario
- 15:32 Mlacic, arriva il dunque: tutto concordato con l'Inter, ma ora è chiara la meta che vorrebbe la famiglia
- 15:18 Roma, si ferma Manu Kone: pesante l'esito degli esami strumentali, si prevede minimo un mese di stop
- 15:05 Jakirovic firma con l'Inter. Sotto la foto con Marotta spunta il commento di Perisic: "Complimenti a tutti"
- 14:50 Adani: "Luis Henrique non è un corpo estraneo all'Inter, è Dimarco che ha fatto la differenza a sinistra. E su Sommer..."
- 14:35 Costacurta: "Milan? Fossi nelle altre avrei paura. Non può essere una strategia pensare che gli vada sempre bene"
- 14:21 Sorrentino: "L'Inter è forte, completa e matura. Il 6-2 in rimonta col Pisa ne è dimostrazione"
- 14:06 Florenzi: "Inter prima? Forse dobbiamo cominciare a parlare della battaglia per il secondo posto"
- 13:52 Cremonese, colpo in attacco prima della sfida contro l'Inter: arriva Milan Djuric dal Parma
- 13:37 Jakirovic, prime parole da interista: "È il passo più importante della mia carriera. Ho fatto un sacco di domande a Sucic"
- 13:24 Dinamo Zagabria, il ds Dabac saluta Jakirović: "Il suo più grande desiderio era l'Inter. Soluzione migliore per tutti"
- 13:10 UFFICIALE - Leon Jakirović saluta la Dinamo Zagabria: il classe 2008 passa a titolo definitivo all'Inter U23
- 12:56 Roma, Gasperini ci ride su: "Inter in fuga? Siamo consapevoli del fallimento, speriamo crolli"
- 12:43 L'Inter Women supera il Como al 94', Piovani: "Felice per le ragazze, questi tre punti sono meritati"
- 12:28 Perisic, il PSV riluttante a collaborare con l'Inter: il club di Eindhoven vuole monetizzare al massimo
- 12:14 Borussia-Inter, le attività stampa: ecco gli orari di allenamenti e conferenze stampa
- 12:00 DOMENICA da URLO, l'INTER in FUGA. PALACIOS via, attesa per PERISIC. LUIS HENRIQUE dice già ADDIO?
- 11:45 Palacios è in Argentina, l'avventura all'Estudiantes può cominciare: oggi le visite mediche
- 11:30 Il Giorno - Alternative a Perisic? Torna di moda Ndoye: panchina al Forest, ma c'è un ostacolo da superare
- 11:15 BVB-Inter, direzione di gara... familiare: arbitrerà Kovacs, quarto uomo il fratello. VAR a Dieperink
- 11:02 CdS - Palestra inarrestabile: l'Inter ci pensa, si parte da 40 milioni
- 10:48 CdS - L'Inter di Chivu con arroganza sull'acceleratore: lo batte solo l'Inzaghi bistellato
- 10:34 Bergomi in controtendenza: "Sommer troppo importante per l'Inter. Nerazzurri concedono poco, ma..."
- 10:20 Condò: "Corsa Scudetto? Il dato di ieri è l'uscita di scena del Napoli"
- 10:06 Capello: "Milan senza personalità, difficile raggiungere l'Inter. Esposito? Deve migliorare un aspetto"
- 09:52 Sorrentino: "Una vergogna discutere Sommer. Vedo lo stesso giochino dei suoi predecessori"
- 09:38 Corsera - Perisic, il Psv prende il sostituto in Italia? Trattativa col Verona
- 09:24 TS - Borussia-Inter, la sorpresa potrebbe essere Pio dal 1': ecco perché Chivu ci sta pensando
- 09:10 GdS - Esposito boom: i numeri parlano chiaro. Ora spera in una maglia anche a Dortmund
- 08:56 CdS - Uscite: definita Palacios-Estudiantes. E occhio a Frattesi...
- 08:42 CdS - Chivu chiede, Oaktree concede l'eccezione: Marotta e Ausilio hanno ottenuto l'ok per Perisic. Luis Henrique e Mlacic...
- 08:28 CdS - Verso Dortmund: Akanji dal 1', torna la Thu-La, dubbio a metà campo
- 08:14 GdS - L'Inter scatta: Chivu sempre più padrone, il calendario aiuta. E in Champions...
- 08:00 GdS - Perisic in panchina: può tornare all'Inter in settimana. A partire sarebbe Luis Henrique
- 00:00 Terno sulla ruota di Milano
- 23:45 Milan, Allegri: "L'episodio del rigore può starci. Buon punto contro una concorrente diretta"
- 23:30 Lecco, cinque giocatori indisponibili per la gara con l'Inter U23: i convocati di Valente
- 23:15 Lazio, lo sfogo di Sarri: "La società vuole una squadra giovane, a me dell'anagrafe non importa niente"
- 23:00 Lecco-Inter U-23, attesi oltre 2500 spettatori al 'Rigamonti-Ceppi'. Prima del kick-off minuto di silenzio per Di Nunno
- 22:45 Serie A, anche Roma-Milan sorride all'Inter: finisce 1-1 e Chivu vola a +5 sui rossoneri
- 22:30 videoParte col botto l'avventura di Nainggolan col Patro Eisden: gran gol del Ninja al Molenbeek
- 22:15 L'Inter torna a sfidare il Borussia Dortmund. L'ultimo precedente sei anni fa, nel segno di Lautaro
- 22:00 Inter, proseguono le attività in Montagnetta: oggi spazio alla community di runner Milano Crusher Running Club
- 21:45 Assist in Serie A, Dimarco vola in testa alla classifica. Nella top 5 c'è anche Barella
- 21:30 Borussia Dortmund imbattuto contro le italiane in casa. Per l'Inter Germania territorio ostico
- 21:15 K. Thuram, dalle dichiarazioni sull'Inter al post-partita: "Marcus? Molto contento sia venuto a vedermi"