Come noto, venerdì 6 febbraio avrà luogo allo stadio San Siro la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, alla quale parteciperanno numerose autorità da tutto il mondo. È sstato quindi studiato un Percorso dei Dignitari che partirà da Palazzo Reale e prevede tutta una serie di limitazioni alla circolazione. Questo il dettaglio:

Dalle ore 13 alle ore 24, inibizione dell’accesso pedonale e veicolare che renderà irraggiungibili gli esercizi commerciali e le attività, compresi i parcheggi ad ore, all’interno dell’area: piazzale dello Sport, via Achille, via Patroclo, via Tesio, via Piccolomini. Saranno interdette ai veicoli, con sospensione anche dei mezzi Atm di superficie e divieto di sosta, le vie: piazzale Lotto, via Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Tesio, via Rospigliosi (da piazzale Esquilino), via Dessiè, via Harar, via Patroclo.

Dalle ore 15 alle ore 22 sarà inoltre interdetto ai veicoli il percorso dei Dignitari dal Palazzo Reale allo stadio di San Siro ovvero Piazza del duomo - Via martini - Piazza fontana - Uscita contromano in via verziere - Largo augusto - corso di porta vittoria - via Sforza - via Visconti di Modrone - via San Famiano - via Senato - piazza Cavour - via Manin - via Tarchetti - piazza della Repubblica - viale Ferdinando di Savoia - piazza San Gioachimo - viale della Liberazione - via Melchiorre Goia - viale Sondrio (corsia Atm) - viale Nazario Sauro (corsia Atm) - viale Lancetti (corsia aAtm) – via Resegone (corsia Atm) -viale Jenner (corsia Atm) - piazzale Nigra (corsia Atm) - piazzale Lugano (corsia Atm) - cavalcavia Bacula (corsia Atm) - sopraelevata Monte Ceneri - sopraelevata Renato Serra - piazza Sstuparich - viale Elia - piazzale Lotto - via Diomede - via Ippodromo - via Patroclo - via Achille