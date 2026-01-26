Pio Esposito si è già preso l'Inter. In gol con Lecce e Pisa, l'attaccante nerazzurro sta scalando le gerarchie di Chivu e ora spera in una maglia da titolare anche dopodomani a Dortmund.

"I numeri sono dalla sua: Esposito ha segnato tre gol in Serie A, uno in Champions League, un altro in Coppa Italia e servito sei assist, quattro di questi a capitan Lautaro (tre in campionato e uno nella grande coppa) - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Il suo gioco - fatto di sponde di prima, presenza in area di rigore e quindi cross a raffica e infine duelli aerei costanti - favorisce sia Lautaro, come visto a Udine o contro il Pisa, sia l’atteggiamento… del portiere. Quando c’è Pio, Sommer o Martinez si affidano al lancio lungo. Intuibile, vista la stazza, ma anche una chiave diversa per attaccare la porta".

Insomma, il ragazzo di Castellammare di Stabia sta crescendo come meglio non potrebbe. E per l’Inter è un patrimonio. "In estate ha respinto la corte di diversi club - tra cui un’offerta di 50 milioni…. - garantendogli il giusto impiego dopo un bel Mondiale per Club: fin qui ha giocato 1134 minuti in tutte le competizioni. Il contratto, un milione netto, è fino al 2030. Esposito avrà 25 anni e sarà anche la punta della Nazionale, con cui ha già segnato 3 gol in 5 partite", prevede la rosea.