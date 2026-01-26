Lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo il responso degli esami strumentali, anticipato da Sky Sport, ai quali si è sottoposto quest'oggi Manu Kone, fermatosi ieri ad inizio ripresa durante il match contro il Milan. Per il nazionale francese si prevede uno stop di almeno un mese anche se l'entità dell'infortunio fa presagire un'assenza anche più lunga dai ranghi di Gian Piero Gasperini.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 15:18
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
