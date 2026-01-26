Potrebbe essere Pio Esposito la sorpresa di formazione di Cristian Chivu, mercoledì sera a Dortmund contro il Borussia. Ne scrive oggi Tuttosport, che sottolinea come con l'azzurro titolare l'Inter abbia vinto dieci volte su dieci. Dall'altra parte, nessuna di queste dieci gare era uno scontro diretto di quelli che in questa stagione hanno creato problemi ai nerazzurri.
Esposito è stato anche l'autore di tre assist a Lautaro sui quattro totali firmato in campionato. Il suo lavoro sembra permettere all'argentino di avere maggiore libertà di smarcamento e possibilità di incassare meno colpi. In ogni caso, secondo il quotidiano, ad oggi le previsioni vedono ancora favorito Thuram per affiancare Lautaro.
Sezione: Rassegna / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Maradona jr.: "Spalletti alla Juve? Brutto, ma il calcio è cambiato. Vale anche per Conte, ha allento pure l'Inter"
GdS - Inter a quota 50 gol in Serie A: in Europa è sul podio, ma Chivu vuole invertire il trend nei big match
Cafù: "L'Inter è forte, ma con i playoff di Champions potrebbe frenare. Anche Roma e Milan sono da scudetto"
Corsera - L'Inter prende sberle e poi le dà: un incrocio tra un film di Bud Spencer e la memorabile scena di Amici Miei
TS - L'Inter trasforma San Siro in un campo da tennis. Ma i primi venticinque minuti siano d'avvertimento
Lunedì 26 gen
- 09:24 TS - Borussia-Inter, la sorpresa potrebbe essere Pio dal 1': ecco perché Chivu ci sta pensando
- 09:10 GdS - Esposito boom: i numeri parlano chiaro. Ora spera in una maglia anche a Dortmund
- 08:56 CdS - Uscite: definita Palacios-Estudiantes. E occhio a Frattesi...
- 08:42 CdS - Chivu chiede, Oaktree concede l'eccezione: Marotta e Ausilio hanno ottenuto l'ok per Perisic. Luis Henrique e Mlacic...
- 08:28 CdS - Verso Dortmund: Akanji dal 1', torna la Thu-La, dubbio a metà campo
- 08:14 GdS - L'Inter scatta: Chivu sempre più padrone, il calendario aiuta. E in Champions...
- 08:00 GdS - Perisic in panchina: può tornare all'Inter in settimana. A partire sarebbe Luis Henrique
- 00:00 Terno sulla ruota di Milano
Domenica 25 gen
- 23:45 Milan, Allegri: "L'episodio del rigore può starci. Buon punto contro una concorrente diretta"
- 23:30 Lecco, cinque giocatori indisponibili per la gara con l'Inter U23: i convocati di Valente
- 23:15 Lazio, lo sfogo di Sarri: "La società vuole una squadra giovane, a me dell'anagrafe non importa niente"
- 23:00 Lecco-Inter U-23, attesi oltre 2500 spettatori al 'Rigamonti-Ceppi'. Prima del kick-off minuto di silenzio per Di Nunno
- 22:45 Serie A, anche Roma-Milan sorride all'Inter: finisce 1-1 e Chivu vola a +5 sui rossoneri
- 22:30 videoParte col botto l'avventura di Nainggolan col Patro Eisden: gran gol del Ninja al Molenbeek
- 22:15 L'Inter torna a sfidare il Borussia Dortmund. L'ultimo precedente sei anni fa, nel segno di Lautaro
- 22:00 Inter, proseguono le attività in Montagnetta: oggi spazio alla community di runner Milano Crusher Running Club
- 21:45 Assist in Serie A, Dimarco vola in testa alla classifica. Nella top 5 c'è anche Barella
- 21:30 Borussia Dortmund imbattuto contro le italiane in casa. Per l'Inter Germania territorio ostico
- 21:15 K. Thuram, dalle dichiarazioni sull'Inter al post-partita: "Marcus? Molto contento sia venuto a vedermi"
- 21:00 Dimarco ha cambiato la partita e i canali social nerazzurri lo esaltano: "Fissato nella mente"
- 21:00 Conte amaro: "C'è emergenza e non recupera nessuno, così impossibile andare avanti. Ma non molliamo"
- 20:45 Napoli, Conte: "Non scendiamo dalla barca. Bremer-Hojlund? Speriamo sempre ci sia onestà"
- 20:30 Borussia Dortmund, Schlotterbeck: "In campionato siamo più costanti che in Champions League"
- 20:15 Conte deriso e sbeffeggiato all'Allianz Stadium, i tifosi della Juve gli cantano '’O surdato ’nnammurato'
- 20:00 La Juventus batte il Napoli e dà una mazzata alle ambizioni scudetto di Conte: decidono le reti di David, Yildiz e Kostic
- 19:45 Cremonese, Zerbin: "Prepareremo la gara con l'Inter studiando gli aspetti con cui farle male"
- 19:30 C'è anche Marcus Thuram (con il padre Lilian) in tribuna allo Stadium per assistere a Juve-Napoli
- 19:15 Sky - Cremonese, Audero 'dimenticato' al Mapei Stadium dopo la partita con il Sassuolo
- 19:00 Dzeko, l'avventura allo Schalke 04 parte col piede giusto: gol nel 2-2 in rimonta con il Kaiserslautern
- 18:45 Borussia Dortmund, Kovac dopo la vittoria sull'Union Berlino: "Abbiamo vinto accettando la battaglia"
- 18:30 Lotta Scudetto, Pasqualin: "L'Inter è la squadra più forte. E sul Napoli dico che..."
- 18:15 Cafu: "La Roma può lottare per lo Scudetto. Se l'Inter facesse i playoff Champions potrebbe frenare"
- 18:00 La Juventus molla En-Nesyri. Chiellini: "Ha espresso dubbi sulla formula, per noi è chiusa"
- 17:45 Hajduk Spalato, Garcia difende Mlacic: "Non è stato il migliore in campo, ma la sconfitta non è colpa sua"
- 17:30 L'Hajduk Spalato sgambettato dall'Istra: al Poljud finisce 2-1. Mlacic disputa l'intera gara
- 17:15 Magia Polli al 94esimo, l'Inter Women sbanca il campo del Como: le nerazzurre vincono 3-2
- 17:00 L'Atalanta si rialza subito: 4-0 al Parma. Il Bologna fa harakiri: clamorosa rimonta del Genoa da 0-2 a 3-2
- 16:45 Het Nieuwsblad incensa Stankovic jr.: "Possiamo definirlo il miglior acquisto del Brugge"
- 16:30 fcinRetroscena Jakirovic: è pronto a iniziare l'avventura all'Inter, ma un anno fa poteva andare alla Juve
- 16:15 Romano: "Mlacic, l'Inter non cambia la sua linea. Tra domani e martedì l'incontro con Ramadani"
- 16:00 Cremonese, Nicola si affida al mercato: "In settimana dobbiamo definire trattative e rosa"
- 15:45 In Croazia - Hajduk Spalato, Mlacic torna titolare, Ma non è un segnale dell'affare saltato con l'Inter
- 15:30 Tutta la gioia di Stankovic: "Tre gol in due partite, settimana fantastica per me. I tifosi del Brugge i migliori del Belgio"
- 15:15 Romagnoli va all'Al Sadd, anzi no. La Lazio: "Rimarrà biancoceleste, non è mai stato inserito sul mercato"
- 15:00 Merlo fa 150 con l'Inter: "Questa per me è casa, sono orgogliosa di aver raggiunto questo traguardo"
- 14:55 AS - Gila, Milan pronto a sborsare 20 mln di euro. Ma sul tavolo ci sono altre offerte per il difensore spagnolo
- 14:45 Fadera, rete flash e il Sassuolo batte la Cremonese. Nicola perde Barbieri per la gara con l'Inter
- 14:31 Va alla grande l'Erasmus di Stankovic in Belgio: ieri due gol e premio MVP. Dimarco: "Doppietta fantastica"
- 14:15 Serie A Femminile, a Meda l'ultima giornata d'andata: le formazioni ufficiali di Como-Inter
- 14:00 Cosmi: "Juve-Napoli? Con un'Inter così rischiano entrambe. I nerazzurri meglio in campionato perché..."
- 13:45 Borussia Dortmund, Emre Can: "Sulla buona strada in Bundesliga. Mercoledì gara molto importante"
- 13:30 Runjaic torna sul match con l'Inter: "Potremmo essere contenti di aver subito solo un gol, ma..."
- 13:15 Sky - L'Inter vuole Perisic, ma niente di nuovo da Eindhoven. Mercoledì serata cruciale
- 13:00 Lautaro si prende cura dei suoi Trofei. Agustina lo prende in giro: "Domenica a casa"
- 12:40 Juventus, Conceicao: "Qualificazione in Champions obiettivo minimo. Ma lavoriamo per lo scudetto"
- 12:26 Parma, Cuesta si guarda indietro: "Ondrejka? Se fosse entrato quel tiro contro l'Inter, sarebbe stato diverso"
- 12:11 Il Mattino - Napoli, Neres si opera: il brasiliano è volato a Londra per l'intervento. Tempi lunghi per il rientro
- 11:56 Esordio amaro per Carboni col Racing Avellaneda. Costas lo cambia dopo meno di un'ora: "Ha avuto difficoltà"
- 11:42 Dalla Bosnia - L'Inter e altri due club italiani sul talento Alajbegovic: può lasciare il Salisburgo già a gennaio, niente Bayer
- 11:27 Gol e assist, Dimarco ha già eguagliato il miglior Dimarco. E in Europa nessuno è ai suoi livelli
- 11:13 PSV, Perisic parte dalla panchina ma Bosz esclude il mercato: "Ha quasi 37 anni e giochiamo tanto in poco tempo"
- 10:58 CdS - Perisic, l'entourage ha già l'accordo con Ausilio. Ma per convincere il PSV bisogna sperare saluti la Champions
- 10:43 TS - Inter al lavoro su Perisic. In porta il Dibu Martinez non è la prima scelta: occhio ad altri due nomi
- 10:28 GdS - Chivu 'ricarica' l'Inter: concessi due giorni di riposo alla squadra, domani la ripresa verso la Champions
- 10:13 Maradona jr.: "Spalletti alla Juve? Brutto, ma il calcio è cambiato. Vale anche per Conte, ha allento pure l'Inter"
- 09:59 GdS - Inter a quota 50 gol in Serie A: in Europa è sul podio, ma Chivu vuole invertire il trend nei big match
- 09:44 Veltroni: "Conte all'Inter non mi ha disturbato. Anche Trapattoni ci andò. Mi turba di più..."
- 09:29 Cafù: "L'Inter è forte, ma con i playoff di Champions potrebbe frenare. Anche Roma e Milan sono da scudetto"
- 09:14 TS - Chivu risponde a Mourinho. Da cosa nasce il botta e risposta con lo Special One
- 09:00 Khephren Thuram: "Sto bene alla Juve, non andrei mai all'Inter. Io e Marcus insieme in bianconero? No, lui ha la sua squadra"