Potrebbe essere Pio Esposito la sorpresa di formazione di Cristian Chivu, mercoledì sera a Dortmund contro il Borussia. Ne scrive oggi Tuttosport, che sottolinea come con l'azzurro titolare l'Inter abbia vinto dieci volte su dieci. Dall'altra parte, nessuna di queste dieci gare era uno scontro diretto di quelli che in questa stagione hanno creato problemi ai nerazzurri.

Esposito è stato anche l'autore di tre assist a Lautaro sui quattro totali firmato in campionato. Il suo lavoro sembra permettere all'argentino di avere maggiore libertà di smarcamento e possibilità di incassare meno colpi. In ogni caso, secondo il quotidiano, ad oggi le previsioni vedono ancora favorito Thuram per affiancare Lautaro.