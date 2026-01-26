Il mercato dell'Inter potrebbe infiammarsi negli ultimi giorni. Come raccontato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul canale YouTube, c'è anche il Bournemouth su Luis Henrique.

Il club inglese segue da tempo l'esterno brasiliano, accostato sul mercato anche al Besiktas, ma l'Inter fin qui non ha mai aperto o dato il via libera. Il club nerazzurro non ha il sostituto e molto dipenderà dagli incastri.

Quel sostituto potrebbe essere Perisic? Tutto passa dalla partita di mercoledì tra Psv e Bayern Monaco che sicuramente rappresenta uno snodo cruciale. Anche se il club olandese dovesse uscire dalla Champions e non qualificarsi neppure ai playoff, ci sarebbe comunque del lavoro da fare. Ad oggi il Psv non è intenzionato a lasciare andare via Perisic.

Ndoye è un pallino di Ausilio, l'Inter ha provato più volte a prenderlo e ha provato a intavolare uno scambio con Frattesi. Il Nottingham ha fatto muro, l'ex Bologna resta un pallino del direttore sportivo nerazzurro.

Sul fronte delle uscite da monitorare la situazione legata ad Asllani. Il Genoa è tornato a chiedere informazioni per il centrocampista albanese in prestito al Torino. Ci sono delle difficoltà in termini di stipendio, ma è una situazione da valutare.