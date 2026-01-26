Leon Jakirović è un nuovo giocatore dell'Inter. A mettere nero su bianco il passaggio in nerazzurro del classe 2008 è lo stesso club meneghino attraverso il breve comunicato diramato tramite i canali ufficiali. Il difensore croato arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria. 

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all'Inter U23 a titolo definitivo" si legge su Inter.it, dove il mondo nerazzurro accoglie il 17enne che si aggiungerà alla rosa di Stefano Vecchi. Di seguito anche il comunicato dei croati della Dinamo, nota attraverso la quale gli zagrebesi salutano il giovane difensore.

"La GNK Dinamo desidera ringraziare Leon Jakirović per il suo contributo al Club finora e gli augura tanto successo, salute e successi sportivi nel prosieguo della sua carriera professionistica" si legge sul sito dei Purgeri.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 13:10
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
