Prima riunione del 2026 a via Allegri del Consiglio Federale, che questa mattina ha approvato all’unanimità il Budget 2026 della FIGC. Allo stato attuale il bilancio di previsione per il 2026 presenta un risultato atteso negativo per 6,6 milioni di euro. Tale evidenza riflette, tuttavia, una serie di assunzioni estremamente prudenziali, prima fra tutte l’impossibilità di considerare gli ingenti introiti che sarebbero garantiti dalla partecipazione della Nazionale al Mondiale FIFA, che si confida di poter rettificare in senso migliorativo nel corso dell’esercizio.

Complessivamente, il risultato risulta determinato da una stima del valore della produzione di 191,9 mln €, a fronte di un totale di costi della produzione di 189,1 mln €. Il margine operativo lordo risulta di 9 mln €, il margine operativo netto di 2,76 mln €, il risultato ante imposte di 5,7 mln € e l’imposizione fiscale di 12,4 mln €. “Molto dipenderà dalla nostra qualificazione al Campionato del Mondo – ha sottolineato il numero uno della FIGC Gabriele Gravina incontrando i giornalisti - che come potete ben immaginare avrebbe un impatto molto positivo sul budget”.