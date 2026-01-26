Sarà quindi Istvan Kovacs, 41enne arbitro di Carei, in Romania, a dirigere l'ultimo impegno della fase campionato di Champions League dell'Inter, mercoledì sera in casa del Borussia Dortmund. Kovacs, alla quinta direzione stagionale in Champions, fu l'arbitro dell'ultima finale della competizione, quella ormai famosa di Monaco di Baviera dove l'Inter fu travolta per 5-0 dal Paris Saint-Germain. Oltretutto, questa è l'unica sconfitta dei nerazzurri in quattro precedenti con Kovacs: per il resto, due vittorie e un pareggio.