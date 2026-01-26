Nell'intervento di oggi a Radio Anch'io Lo Sport, Fabio Capello ha parlato della prova del Milan di ieri sera all'Olimpico. "Il Milan di ieri è stato senza personalità, troppo passivo. Se non hai quel carattere di chi è convinto della propria forza mi sembra difficile raggiungere l'Inter che invece ha una personalità unica. Mi aveva dato l'illusione di aver raggiunto un livello di velocità, gioco, che ieri ha perso completamente".

Si parla anche dell'impegno delle italiane in Champions League. "Andare in Germania per l'Inter è un bel test per pensare di arrivare tra le prime otto. Una partita non semplice in un ambiente particolare. Un po' poco per l'Italia nessuna italiana nelle prime otto? Pensavo sicuramente potesse esserci l'Inter perché è una habitué di quelle zone, ma chi sta deludendo in Champions è il Napoli".

Infine un pensiero riguardo a Pio Esposito. "Un giocatore che ha tutte le qualità. Non ha grande velocità, come sprint, ma ha una visione eccelsa. Deve migliorare davanti alla porta, quando calcia. Però può far parte della nazionale, sicuramente. L'azzurro è un salto molto importante, ricordiamocelo: ho visto giocatori molto importanti nel club, come Mancini, che in squadra faceva la differenza. In nazionale non l'ha mai fatta. Per cui aspettiamo anche per Esposito. La cosa più difficile per Gattuso non credo sia l'attacco, ma la parte difensiva perché non abbiamo grandi difensori italiani".