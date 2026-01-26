Dopo i due giorni di risposo concessi a seguito del successo sul Pisa, l'Inter oggi torna a lavorare ad Appiano: nel mirino c'è la trasferta di Dortmund di mercoledì sera, quando tutte le partite dell'ultimo turno di Champions si giocheranno in contemporanea.

"La squadra partirà per la Germania nel pomeriggio di domani, dopo la rifinitura in programma al mattino - racconta il Corsport -. Dei due ex di turno Akanji e Mkhitaryan il primo sembra sicuro di una maglia da titolare al cospetto del muro giallo, mentre l’armeno dovrà battagliare con Sucic nel ballottaggio a metà campo. In attacco si ricomporrà il tandem Thuram-Lautaro".

Sezione: Focus / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 08:28 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
