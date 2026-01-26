Tagliato ormai fuori dal progetto Torino, Kristjan Asllani ha trovato un nuovo estimatore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, anche il Besiktas si è messo sulle tracce del nazionale albanese allacciando i primi contratti con lui. La volontà di Asllani, però, è quella di continuare a giocare in Serie A. L'Inter sta lavorando coi granata per trovare una soluzione.

Lun 26 gennaio 2026 alle 16:12
Christian Liotta
