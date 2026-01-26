"Il grande desiderio di Leon, della sua famiglia e di chi gli sta intorno era di continuare la sua carriera all'Inter", ha detto il direttore sportivo della Dinamo Zagabria, Dario Dabac che attraverso il sito ufficiale del club zagabrese ha salutato il difensore classe 2008, Leon Jakirović, passato in nerazzurro.

"In primavera abbiamo firmato un contratto con Leon e avevamo un piano per farlo acquisire esperienza calcistica a livello senior durante la primavera e la squadra B, per poi diventare un giocatore della prima squadra della Dinamo. Dato che questo piano non ha soddisfatto pienamente quelle che erano le aspettative del suo entourage, così come la decisione di intraprendere un'altra strada, crediamo che questa sia la soluzione migliore per la GNK Dinamo" ha concluso.