Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Francesco Graziani esprime il suo parere su Lautaro Martinez sollecitato da uno spettatore: "Che fosse bravo nessuno lo ha mai messo in dubbio, nemmeno in tempi passati. Poi è diventato un leader, un capitano, un grande punto di riferimento dal punto di vista della presenza e dell'essere un capitano vero. Negli ultimi 2-3 anni è migliorato tanto, la vittoria del Mondiale gli ha dato forza e un'autostima incredibile. Oggi l'Inter si ritrova ad avere un attaccante straordinariamente bravo e come spesso vediamo nei momenti difficili è lui che fa la differenza".