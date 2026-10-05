Francesco Pio Esposito non dovrebbe partire da titolare nella partita di questa sera tra Italia e Turchia in programma a Bologna per la quarta giornata del girone A di Nations League. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà Gianluca Scamacca a giocare al centro dell'attacco dal 1', mentre Moise Kean ha già preso la via di casa per problemi fisici.

"Pio Esposito, stasera, resterà a guardare, almeno in avvio di partita: per lui questa parentesi di Nations League, lunga come mai prima, è stata un ennesimo, precoce, banco di prova superato e ora ecco una inevitabile pausa per riprendere fiato - si legge sulla rosea -. Kean ha saltato l'impegno con i turchi a casa loro, ma ha strappato troppo e senza soluzione di continuità a Parigi, quando c'era da rimettere la testa a posto. Scamacca, a Parigi, ha fatto solo in tempo a togliersi la tuta e giocare solo il recupero, mentre a Bursa ha perso qualche pallone nel quarto d'ora a sua disposizione. A Bologna lo aspetta una titolarità che gli manca dalla Moldova, novembre dell'anno scorso quando vincemmo 2-0. Il nove, per una sera, sarà Gianluca: Scamacca sa far girare la squadra e attaccare bene lo spazio: l'occasione per insidiare il regno di Pio è finalmente arrivata. L'interista è in fuga nelle preferenze di Roberto Mancini".

