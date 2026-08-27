Ultimi movimenti di mercato per l'Inter, dopo l'affare ormai praticamente concluso con l'Al Jazira per Kristjan Asllani. Come riporta oggi Tuttosport, manca giusto da piazzare Yanis Massolin, che insieme al club e all'entourage sta decidendo quale sia la soluzione migliore tra Nizza, Troyes e Angers, in ogni caso in prestito.

"Poi l'Inter avrà completato il suo mercato in uscita al netto di possibili offerte a sorpresa negli ultimi giorni di mercato che potrebbero interessare quegli elementi che in alcuni momenti dell'estate sono stati in bilico come Luis Henrique, Pavard o Bonny. Difficile, visto che il club vorrebbe pescare ancora la famosa quinta punta".