Ultimi movimenti di mercato per l'Inter, dopo l'affare ormai praticamente concluso con l'Al Jazira per Kristjan Asllani. Come riporta oggi Tuttosport, manca giusto da piazzare Yanis Massolin, che insieme al club e all'entourage sta decidendo quale sia la soluzione migliore tra Nizza, Troyes e Angers, in ogni caso in prestito.
"Poi l'Inter avrà completato il suo mercato in uscita al netto di possibili offerte a sorpresa negli ultimi giorni di mercato che potrebbero interessare quegli elementi che in alcuni momenti dell'estate sono stati in bilico come Luis Henrique, Pavard o Bonny. Difficile, visto che il club vorrebbe pescare ancora la famosa quinta punta".
Sezione: Rassegna / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 10:20
Autore: Antonio Di Chiara
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
De Bruyne: "Napoli da Scudetto, però la favorita è l'Inter. Gol al Genoa: situazione da 50 e 50 ma..."
Prandelli: "Champions? Inter rafforzata da gente che sa vincere: è l'unica italiana con qualità europee"
Altre notizie
Giovedì 27 ago
- 12:25 Gabriele Zappa lascia il Cagliari: va all'Hellas Verona
- 12:12 Express 'anticipa' il sorteggio: Manchester United contro l'Inter
- 12:00 videoTorna la CHAMPIONS LEAGUE: ecco le 4 FASCE. E l'INTER ha di nuovo cambiato il FOCUS
- 11:43 Real Madrid, Barça, Porto, Arsenal e... Bodo/Glimt: i nerazzurri scelgono il loro avversario
- 11:29 Corsera - Inter, per la Champions serve l'avvio sprint in A: i precedenti dicono che...
- 11:16 CdS - Esposito, rinnovo e nuovi obiettivi: Champions e nazionale
- 11:02 Condò: "Champions, quartetto italiano ben assortito e tante storie"
- 10:54 UFFICIALE - Luka Topalovic alla Carrarese in prestito
- 10:48 I ragazzi sono in giro: l'Inter prova a replicare Dimarco, Pio e Stankovic
- 10:34 TS - Inter, sulla Champions l'indicazione è chiara. E tre volti nuovi sanno come si vince
- 10:20 TS - Inter, con Massolin mercato chiuso? Tre nomi in bilico fino alla fine
- 10:06 UFFICIALE - Andrea Pinamonti riparte dalla Lazio: la formula del trasferimento
- 09:52 Zambrotta: "Sullo scudetto ha ragione Allegri. Esposito al posto di Thuram? No, perché..."
- 09:38 TS - Asllani all'Al Jazira, già quantificata la plusvalenza in caso di obbligo
- 09:24 De Bruyne: "Napoli da Scudetto, però la favorita è l'Inter. Gol al Genoa: situazione da 50 e 50 ma..."
- 09:10 CdS - Sette stagioni di fila a quota 100 gol: Inter da record e l'avvio promette bene
- 08:56 GdS - Inter-Napoli vietata anche ai residenti a Genova: il perché del provvedimento
- 08:42 CdS - Inter, rinnovo ufficiale per Bovio: la nuova scadenza del contratto
- 08:28 CdS - Cagliari-Inter, sorprese di formazione? Due dubbi per Chivu
- 08:14 Serena: "Inter da semifinale di Champions. Lautaro capitano vero, Icardi non lo era: ma tra un anno..."
- 08:00 GdS - Calhanoglu e Inter alla last dance? Non è detto: tutte le opzioni sul tavolo
- 00:00 Bisseck 'dimenticato' e Chivu che si è rotto le balle: gli effetti del mercato sull'Inter
Mercoledì 26 ago
- 23:55 Sky - Fabbian vicino al Parma: domani la possibile chiusura dell'affare
- 23:36 Inter, tre cessioni: Asllani-Al Jazira, Massolin in Francia. Due club su Kamate
- 23:33 League Phase Champions, domani il sorteggio: le possibili avversarie dell'Inter
- 23:02 GdS - Thuram si candida: con il Cagliari il debutto a partita in corso?
- 22:48 Di Gennaro: "L'Inter ha fatto tre acquisti che hanno vinto 30 titoli"
- 22:33 Dalmat: "Inter, Stones e Jones ottimi acquisti. E Diouf è cresciuto molto"
- 22:18 Inter, record vicino per Bastoni: con il Cagliari punta la 300esima presenza
- 22:04 Chiusura del calciomercato: Tarantino protagonista di una tavola rotonda
- 21:50 I ricordi di Mudingayi: "Cassano, Pandev e Zanetti i compagni più forti"
- 21:35 Inter Women ko nel primo round col Wolfsburg, Sassarini: "Tutto aperto"
- 21:21 Non c'è solo l'Inter su Luca Reggiani: contatti anche con il Milan
- 21:07 De Siervo: "Serie A palcoscenico per le nuove stelle del calcio internazionale"
- 20:48 Real, stasera il ritorno di Mourinho al Bernabeu: Dumfries ancora titolare
- 20:38 Breda: "Le squadre forti sono quelle con i centravanti più forti, come l'Inter"
- 20:24 CdS - Cagliari, contro l'Inter potrebbe esordire Kevin Carlos
- 20:10 Women's Champions League, primo round al Wolfsburg: Inter ko 2-0
- 19:56 Inter-Monza è la terra di Pio. Diouf e Bisseck sul podio
- 19:42 Sebastiano Esposito saluta Cagliari: nuova avventura al Sassuolo
- 19:28 Inter-Esposito, ingaggio ritoccato: a inizio settimana prossima il rinnovo
- 19:14 È fatta per Kristjan Asllani all'Al Jazira: c'è anche l'ok del giocatore
- 19:00 Brocchi: "Frattesi ha fatto grandi cose all'Inter, ma l'ha lasciata in ritardo"
- 18:45 Graziani sicuro: "Quando rientra Thuram, Esposito sarà sacrificato"
- 18:32 UFFICIALE - L'ex interista Ilari Kangasniemi al Leicester City
- 18:18 Jeda consiglia il Cagliari: "Contro l'Inter in campo con spensieratezza"
- 18:05 Gran Galà del Calcio, tanti giocatori interisti in lizza per i premi: i dettagli
- 17:51 Valentini: "Gli inglesi andranno valutati, ma l'Inter è la squadra da battere"
- 17:38 Braglia: "Dopo l'Inter, la più papabile per il titolo è la Roma di Gasperini"
- 17:24 Lotta Scudetto, Vidigal: "Dietro all'Inter inserisco il Napoli, vi spiego perché"
- 17:13 Sky - Asllani all'Al Jazira, trattativa chiusa: la formula e l'ingaggio
- 16:58 Crisi calcio italiano? Simonelli: "Inter due volte in finale di Champions. Sulla Supercoppa..."
- 16:45 Esposito-Inter, tutto pronto per il rinnovo fino al 2031: ecco quando è prevista la firma
- 16:31 videoJONES IMPRESSIONA tutti ad APPIANO, SPENCE in ritardo. GUIDA torna ad ARBITRARE il NAPOLI?
- 16:18 Fabbri alla 17^ direzione con l'Inter. C'era lui nella sconfitta con la Roma
- 16:03 Taremi ha scelto l'Al Wasl. Ma c'erano due proposte dalla Serie A
- 15:49 Cagliari-Inter, i bookmakers 'vedono' il bis di Pio Esposito
- 15:35 Orsato ribalta tutto? Guida quarto uomo in Napoli-Como. Può tornare ad arbitrare gli azzurri se...
- 15:08 Calhanoglu e Jones, intesa social: lo scambio di messaggi infiamma i tifosi
- 14:54 FIGC, ritirato il sostegno a Infantino verso le elezioni FIFA 2027
- 14:40 Il Tottenham cerca il sostituto di Spence: c'è un nome, ma è complicato
- 14:27 Sorteggio Champions, Inter-Arsenal non si potrebbe giocare a San Siro: ecco perché
- 14:12 Jones all'Inter, Crouch approva: "Mossa fantastica, fiorirà a Milano"
- 14:01 Prandelli: "Champions? Inter rafforzata da gente che sa vincere: è l'unica italiana con qualità europee"
- 13:48 Scatta il divieto: niente Inter-Napoli per i residenti in Campania e a Genova
- 13:42 Jones già in forma, LH resta. Chivu può lavorare con tutto il gruppo
- 13:34 SM - Luis Henrique, più chance di restare che di andare via. E la Roma...
- 13:21 Semplici: "In attesa degli ultimi colpi, l'Inter resta davanti a Roma e Napoli"
- 13:09 GdS - Portiere, Diouf e conferme: è sempre più l'Inter di Chivu. Il tecnico ha chiesto che...
- 13:00 Diaby verso la Germania: tutto fatto per il ritorno al Bayer Leverkusen