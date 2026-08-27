Gianluca Zambrotta parla a Tuttosport dopo la prima giornata di campionato e analizza quelle che, alle prime battute, potrebbero essere le formazioni più accreditate nell'alta classifica.

Zambrotta, sensazioni dopo la prima giornata?

"Come ha detto Allegri, la squadra da battere ha lo scudetto sul petto. L'Inter ha un'identità chiara ed è la più attrezzata".

Chi si è mosso meglio per accorciare il gap?

"Chi ha cambiato di più è stato il Milan. Una giornata non basta, ma anche a livello di approccio si è visto qualcosa di nuovo".

Allegri si può rilanciare a Napoli?

"È quella che più di tutte può lottare con l'Inter: Allegri arriva di nuovo dopo Conte, come alla Juve, trova una squadra allenata bene. Però a Genova ha faticato".

Pio Esposito può togliere il posto a Thuram nell'Inter?

"Non credo, ma l'Inter ha più impegni, può far giocare tutti. Togliere il posto alla coppia Thuram-Lautaro, specie nelle gare più importanti, non succederà. Però Pio ha confermato di essere un giocatore da Inter: è un bene anche per la Nazionale".