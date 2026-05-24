Il campionato è all'ultima curva le è piaciuto? A rispondere alla domanda di Repubblica è Fulvio Collovati, intervenuto tra le colonne del quotidiano romano per commentare quest'ultimissima intrigante giornata di Serie A. "La distanza con la Premier League è aumentata. Lì giocano in verticale, sempre a 100 all'ora. Da noi pensiamo sempre agli arbitri e facciamo le sceneggiate" ha detto l'ex calciatore che ha elogiato Federico Dimarco.

Chi è stato il miglior giocatore?

"Dimarco. Mi ricorda Aldo Maldera, con il mio Milan che vinse la prima stella segnò 13 gol da terzino sinistro".

La squadra che l'ha sorpresa in positivo?

"L'Inter. C'è un solco rispetto alle altre, soprattutto in fase offensiva".

E la delusione?

"La Juventus. Non può sempre andarti bene allo scadere".