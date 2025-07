Nel corso della conferenza stampa post-assemblea, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha toccato anche il tema stadi lanciando un monito in prospettiva Euro 2032: "Sugli stadi continuiamo ad aspettare questo commissario. Gli Europei sono nel 2032 e se non ci diamo una mossa rischiamo che gli stadi non siano pronti. Sembra tanto tempo, sette anni, ma sappiamo quanto ci vuole".

Simonelli ha proseguito: "Diciamo che i tempi stanno scadendo, ma il governo lo sa e mi auguro che questa novità del commissario, che possa snellire i lavori, possa risolvere intoppi burocratici e blocchi. Se non si agisce chirurgicamente non ci arriveremo, dovremmo giocare gli Europei negli stadi che abbiamo, non sarebbe il massimo", ha aggiunto.