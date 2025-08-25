L'Inter torna in campo questa sera per sfidare il Torino nella prima giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu alzerà il sipario sulla nuova stagione a San Siro e il club nerazzurro, attraverso il lavoro di Inter Media House, la presenta con un video pubblicato sui canali social, accompagnato dal messaggio: "Ogni cammino ha un inizio. Ci siamo. Insieme. A casa".