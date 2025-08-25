In casa Torino, nel pre-partita di Sky Sport, ha parlato Vlasic, jolly offensivo dei granata: "Abbiamo un nuovo allenatore, nuovi giocatori e lavoriamo molto sulla tattica. Lavoriamo duramente ogni giorno per imparare, quest'anno speriamo di fare meglio dell'anno scorso. A Baroni piace giocare a calcio, partendo da dietro. L'Inter è una squadra fortissima, noi siamo qui per dimostrare che possiamo giocarcela con le migliori, vogliamo dimostrarlo. Obiettivo? Migliorarci".