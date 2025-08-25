Oggetto dei desideri di vari club, l'argentino Nico Paz ha deciso di rimanere al Como, club con il quale ha subito timbrato la stagione con un assist e un gol da punizione alla prima di campionato giocata e vinta contro la Lazio, riaccendendo così nuovamente i riflettori puntati su di lui. A parlare del gioiellino di Cesc Fabregas è il dirigente Braulio De Leon, direttore sportivo dell'Atletico San Juan, club in cui Nico è arrivato all'età di sette anni: "Fin dal suo arrivo è stato un bambino felice, sempre desideroso di fare una cosa soltanto: giocare a calcio. Ha coltivato la passione per il calcio fin da quando ha mosso i primi passi. In seguito, al C.D. Tenerife, è maturato personalmente e atleticamente, acquisendo le caratteristiche del calciatore che è oggi. La sua vita ha attraversato diverse fasi che gli hanno permesso di evolversi nel corso degli anni e lui ha sempre avuto la testa giusta per crescere" ha detto il dirigente a TMW.

È rimasto sorpreso che sia rimasto al Como quest'estate?

"Nico vuole giocare in questa fase della sua carriera e scegliere il Como gli ha dato l'opportunità di ottenere spazio. Ha avuto e ha i minuti che chiedeva e di mettersi in luce a livello internazionale come sta facendo".

Il Como ha fatto bene a rifiutare offerte enormi per lui? C'è chi parla di 50 e anche 70 milioni di euro.

"Oggigiorno si pagano cifre esorbitanti per giocatori che non hanno dimostrato nulla. Credo che Nico valga più di 50 milioni per i prezzi che vediamo nel calcio odierno".

Il Real Madrid ha il famoso diritto di recompra per le prossime estati. Lo vede già pronto a entrare in quelle rotazioni stellari?

"A mio parere, non è al di sotto di giocatori come Mastantuono o Guler, per esempio. Il Real Madrid ha l'opzione di riacquisto di Nico fino al 2027 e dovrebbe usarla, ma la politica sportiva del club a volte è difficile da comprendere".

Che futuro attende questo ragazzo?

"Il futuro è sempre incerto a causa di tante situazioni incontrollabili, ma se è fortunato e tutto va come previsto, Nico potrebbe diventare uno dei migliori calciatori al mondo tra qualche anno".

Ha iniziato la stagione con un assist fantastico e poi una punizione magica. Diventerà il miglior giocatore della Serie A già quest'anno?

"Se non il migliore, sarà sicuramente tra i primi tre. Migliora partita dopo partita ed è chiaro che si sta divertendo".