Nonostante il campionato di Serie A sia già iniziato, il mercato è ancora aperto e promette tante novità fino alla sua chiusura. Di questo e altro ha parlato l'agente Eugenio Ascari in un’intervista rilasciata a News.Superscommesse.it. Nell’estratto, le parole sul potenziale di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e sul possibile prossimo acquisto dell’Inter: Jacob Kiwior.

Quale può essere il colpo a sorpresa delle ultime ore di calciomercato?

“Me lo aspetto dall’Inter, che ha desistito nella ricerca di un attaccante. Prenderà un difensore centrale, che sarà o giovane e di prospettiva, oppure una vecchia conoscenza del calcio italiano. Mi riferisco a Jakub Kiwior, ex Spezia ed ora all’Arsenal. Potrebbe essere lui il difensore che vada a completare il reparto basso dell’Inter”.

Chivu avrà la personalità giusta per gestire, seppur con poche panchine alle spalle, l’annata nerazzurra e portare la squadra a vincere qualcosa in questa stagione?

“Fabregas, nonostante fosse anche lui giovane e con poca esperienza, avrebbe offerto qualche garanzia in più in tal senso. Ma sono positivo anche su Chivu. Ha la personalità adatta e conosce già l’Inter per averci lavorato da tecnico delle giovanili e da giocatore. Quest’ultimo è un punto di vantaggio e poi sembra aver conquistato i 'vecchi' dello spogliatoio, affascinati dalle metodologie di lavoro del rumeno. Per tutti questi motivi ti dico di sì: Chivu può essere la persona giusta per lottare per grandi obiettivi”.