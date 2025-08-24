Nel pre partita di Atalanta-Pisa il dirigente nerazzurro Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di DAZN di Ademola Lookman, cercando di fare chiarezza su uno dei tormentoni estivi di calciomercato.

"E' tornato da poco con noi, non si sta allenando col gruppo. Non è una situazione piacevole. Dispiace per tutti, per i tifosi, per il club e per lui. Per adesso la situazione è questa e quando il mercato finirà valuteremo decisioni e situazioni confrontandoci con il ragazzo. Per adesso lo scenario è questo", le sue parole.