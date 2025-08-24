Nel pre partita di Atalanta-Pisa il dirigente nerazzurro Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di DAZN di Ademola Lookman, cercando di fare chiarezza su uno dei tormentoni estivi di calciomercato.
"E' tornato da poco con noi, non si sta allenando col gruppo. Non è una situazione piacevole. Dispiace per tutti, per i tifosi, per il club e per lui. Per adesso la situazione è questa e quando il mercato finirà valuteremo decisioni e situazioni confrontandoci con il ragazzo. Per adesso lo scenario è questo", le sue parole.
Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 24 agosto 2025 alle 20:45
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Domenica 24 ago
- 21:00 Inter Primavera, contro il Cesena primo gol per Hugo Humanes: "E' solo l'inizio"
- 20:45 Atalanta, D'Amico su Lookman: "Non si allena in gruppo, situazione spiacevole per tutti. Valuteremo a fine mercato”
- 20:30 Gol e assist da fenomeno, Nico Paz trascina il Como: Lazio ko 2-0. Luperto ferma la Fiorentina di Pioli all'ultimo
- 20:15 Atalanta-Como, Juric non aspetta: l'ex Inter Zalewski subito titolare
- 20:00 videoVillarreal-Girona, Buchanan rinasce in Spagna: golazo e doppietta in pochi minuti
- 19:45 GdS - Inter-Torino, nessuna rivoluzione per Chivu. Baroni con il 4-3-3: le probabili formazioni
- 19:30 Domani Novara-Inter U23, i convocati di Andrea Zanchetta: l'elenco completo
- 19:16 Cosmi: "Per me l'ultima stagione dell'Inter non è stata un fallimento. Ora si deve rigenerare"
- 19:02 Corsa scudetto, Koulibaly: "Top 4? Non lo so, voglio solo il Napoli al primo posto"
- 18:48 Under 16, Pasqual pronto al debutto da CT: due nerazzurri convocati per il doppio test con l'Inghilterra
- 18:33 Lazio, Rovella resta e avvisa le rivali: "Vogliamo tornare in Europa"
- 18:18 L'Inter ospita il Torino all'esordio in Serie A: dove vedere il match in diretta tv
- 18:04 Parte la nuova stagione di FcInterNews. Una grande novità: le LIVE REACTION di tutte le partite
- 17:50 UFFICIALE - Mandorlini riparte dal Cluj: l'ex Inter alla terza esperienza con i romeni
- 17:35 Cagliari-Fiorentina, Pisacane punta su Sebastiano Esposito: prima da titolare con i sardi per l'ex Inter
- 17:20 Fulham-Man. United, Onana va in panchina. Amorim: "Cerco di schierare i migliori per vincere"
- 17:05 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 16:50 Domani nessun supporto dal tifo organizzato? Chivu: "La squadra ha bisogno del suo pubblico, spero che la cosa si risolva il prima possibile"
- 16:35 Napoli, Juan Jesus: "Abbiamo uno Scudetto da difendere e lo faremo al 100%"
- 16:20 UFFICIALE - Bologna, arriva Jonathan Rowe dall'Olympique Marsiglia: operazione da 19,5 mln
- 16:05 Festa (Il Sole 24 Ore): "I fondi di private equity non sono adatti al calcio. Inter e Milan devono sperare..."
- 15:50 Diouf-Inter, in Francia applausi per il DS del Lens Leca: "Operazione super. Per i nerazzurri scommessa audace"
- 15:35 Moretto: "Taremi, il PSV Eindhoven riflette sulla proposta ufficiale. E ora spunta anche il Lille"
- 15:20 I pronostici di Trevisani: "Scudetto al Napoli, Inter seconda. Capocannoniere? Lautaro"
- 15:05 L'esperienza, il tempo, i metodi e i risultati: la 'teoria della relatività' applicata da Cristian Chivu
- 14:50 "Non per colpa nostra": Chivu spiega il cambio di strategia dell'Inter sul mercato dopo il no per Lookman
- 14:35 Taremi, PSV disposto a pagare gran parte dello stipendio. La chiave potrebbe essere... la Champions League
- 14:20 Torino, Baroni su Chivu: "Con lui Inter più aggressiva. Farà benissimo coi nerazzurri"
- 14:20 Chivu: "Scudetto? Io la penso come Allegri, il Napoli è favorito. Sul mercato qualità e non quantità"
- 14:05 TS - Gundogan vuole la Serie A: il tedesco proposto a Inter e Juve, i nerazzurri dicono no
- 13:50 Damiani: "L'Inter rimane la più competitiva. Diouf? Mio figlio me ne parla molto bene"
- 13:35 Genoa, Vieira: "Carboni, c'è un discorso di problemi fisici. Ma è sulla strada giusta"
- 13:20 Torino, Baroni: "Asllani non ci sarà. Domani giocheremo contro i più bravi, deve essere un'opportunità"
- 13:05 Sky - Inter-Torino, Barella favorito su Sucic per il ruolo di regista: le ultime di formazione
- 12:50 Sky - Contatti diretti tra il PSV e Taremi: la trattativa con l'Inter deve ancora entrare nel vivo
- 12:35 Il Fenerbahçe batte il Kocaelispor senza Akçiçek: Mou non lo convoca, tra motivi ufficiali e mercato
- 12:20 QS - Ausilio idea Roma in passato, ora è forcing Al-Hilal. Baccin può prenderne il testimone
- 12:05 Cremonese, la gioia di Bonazzoli: "Sono interista, un gol così fatto a San Siro per me ha valenza doppia"
- 11:50 Bologna, Italiano: "Mercato aperto adesso una follia, vedo giocatori sempre al telefono coi procuratori"
- 11:35 Il Secolo XIX - La Gumina, dalla Sampdoria un aiuto all'Inter: i doriani copriranno parte dell'ingaggio
- 11:20 Parte la Serie B dei ragazzi scuola Inter: bene Carboni, Di Maggio cala alla distanza. Rivedibili Stabile e De Pieri
- 11:05 Cremonese, prima vittoria a San Siro dal 1992: allora fu 2-0 contro l'Inter
- 10:51 Donnarumma trova l'accordo con il Manchester City: la trattativa dipende anche da Ederson. Il PSG chiede 50 milioni
- 10:37 TS - L'Inter è alla ricerca di un nuovo difensore. Possibile occasione last minute in attacco: l'identikit è chiaro
- 10:23 Serie A, assegnati i diritti TV per l'area MENA: accordo fino al 2028 con il broadcaster StarzPlay
- 10:09 TS - Inter-Torino, la Curva Nord prepara la protesta. Oggi la decisione di Chivu sulla convocazione di Frattesi
- 09:55 TS - Inter in campo quasi 100 giorni dopo l'amaro pareggio con la Lazio: l'obiettivo è ritrovare certezze
- 09:40 Simona Marchini: "Herrera personaggio pessimo, Angelo Moratti aveva avvertito mio padre"
- 09:26 GdS - Torino, Baroni con il dubbio modulo. Quattro indisponibili per l'Inter
- 09:12 CdS - Sucic titolare contro il Torino: il croato dovrà reggere la pressione di uno stadio caldo come San Siro
- 08:58 GdS - L'Inter riparte dalla ThuLa: il Toro leader centrale anche per Chivu, ma Thuram non è più intoccabile
- 08:44 GdS - Inter, i nuovi giovani all'esame San Siro: Sucic titolare, aria di esordio per Bonny, Luis Henrique e Diouf
- 08:30 GdS - L'Inter esclude Taremi dalla lista Serie A: forte interesse del PSV. E ci sono altri due club
- 08:15 GdS - L'Inter riflette sul difensore del futuro: i nomi e lo scenario. Pavard saluta? Upamecano piace più di Kim
- 01:06 Prima GdS - Inter, super coppia della rivincita. Il sogno Scudetto di Lautaro e Thuram (non più intoccabile)
- 00:43 Sky - Il Tottenham rilancia per Nico Paz: 50 milioni. Le intenzioni del Como
- 00:00 I benefici del dubbio
Sabato 23 ago
- 23:58 PSV Eindhoven, Bosz non si sbilancia su Taremi: "Lo conosco, ma non ne so nulla"
- 23:50 Milan, Allegri: "Non possiamo prendere due gol a partita. A Lecce troveremo un avversario simile"
- 23:35 Evani: "Inter squadra collaudata, Chivu è giovane ma preparato e si farà valere"
- 23:20 Cremonese, Nicola dopo l'impresa di San Siro: "Bonazzoli ha questi colpi nelle sue corde"
- 23:06 Sabato: "L'Inter è un'incognita, in altre condizioni per il Torino sarebbe stato difficile fare risultato"
- 22:51 Serie A, debutto amaro per Allegri: il Milan perde 2-1 con la Cremonese. Roma di misura sul Bologna
- 22:38 Moretto: "Napoli e la Premier su Frattesi, ma l'Inter non lo vende: si pensa al rinnovo"
- 22:24 Malesani ricorda: "A San Michele Extra, paese di Mario Corso, erano tutti interisti tranne me"
- 22:10 Thuram sa come incornare il Toro: ai granata anche la sua unica tripletta nelle leghe Top 5
- 21:55 Amichevole in Umbria per l'Under 15 di Solivellas Vidal: Perugia battuto in rimonta 3-2
- 21:40 M. Orlando: "Inter? A bocce ferme è la squadra che mi convince di più"
- 21:25 Napoli, Conte: "Campionato difficile con sette-otto squadre che lotteranno per Scudetto ed Europa"
- 21:10 Genoa, Frendrup dribbla le voci di mercato: "Mi godo il momento, non penso al futuro"