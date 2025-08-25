I Gruppi della Nord rompono il silenzio a poche ore da Inter-Torino, primo match della Serie A 2025/26 che coincide con l'esordio in campionato della squadra di Chivu. Il tifo organizzato nerazzurro chiarisce il suo punto di vista e precisa la sua presa di posizione dopo la gestione della campagna abbonamenti da parte del club.
IL COMUNICATO:
Eccoci qua.
Una nuova stagione sta per cominciare. Mentre la nostra Inter si prepara a riprendere il cammino in campionato, noi, la sua gente, ci troviamo costretti ad affrontare un'altra annata all'insegna di abusi, divieti e restrizioni.
La campagna abbonamenti si è rivelata un fallimento totale.
Oltre all'ennesimo aumento ingiustificato dei prezzi, siamo stati colpiti dalle famigerate "black list": decine di ragazzi appartenenti ai gruppi non hanno potuto rinnovare il proprio abbonamento, senza alcuna motivazione valida.
Molti di loro (la maggioranza) sono incensurati, privi di qualsiasi pendenza legale.
La loro unica "colpa"? Seguire con costanza e passione la squadra, ovunque giochi, in casa e in trasferta, in Italia e in Europa. Persone che dedicano tempo, energie e denaro all'Inter, oggi escluse dal proprio posto allo stadio.
Tutto questo viene ormai considerato normale.
Dopo approfondite riflessioni e confronti interni, abbiamo deciso che è giunto il momento di cambiare rotta.
La scorsa stagione ci siamo fatti in 4 per tenere in vita il tifo organizzato, arrivando persino a lottare per far entrare allo stadio una semplice bandiera nerazzurra.
Volete uno stadio-teatro? Tenetevelo.
Da oggi, i gruppi organizzati della Curva Nord rimarranno fuori dal Meazza fino a data da destinarsi.
Lo faremo:
Fino a quando tutti i nostri ragazzi non potranno tornare allo stadio come ogni altro tifoso.
Fino a quando i nostri striscioni non torneranno in transenna.
Fino a quando le nostre bandiere non torneranno a sventolare libere.
Fino a quando le coreografie non potranno di nuovo colorare la nostra curva.
Fino a quando San Siro non tornerà a essere uno stadio a misura d'uomo, e non un luogo blindato, ostaggio di repressioni e divieti.
Fino a quando i prezzi dei biglietti non torneranno ad essere accessibili e sostenibili per chiunque volesse assistere a una partita dell'Fc Internazionale.
Non stiamo chiedendo privilegi.
Chiediamo semplicemente quello che, in qualsiasi stadio d'Italia e d'Europa, è la normalità.
Questa battaglia non è solo nostra.
È una battaglia per il futuro di questa tifoseria.
Per tutti quei bambini che oggi crescono in uno stadio freddo, senza colori, senza striscioni, senza il boato della curva, privati dell'emozione di una coreografia.
Stiamo lottando affinché tutti possano vivere quell'esperienza unica che ha fatto innamorare intere generazioni di tifosi. Perché il tifo non è solo passione: è cultura, identità collettiva, è memoria da tramandare e custodire di generazione in generazione.
Sarà una battaglia lunga, forse logorante.
Solo con il sostegno dell'intero popolo interista potremo vincerla.
Uno stadio senza tifo è la morte del calcio per come lo conosciamo tutti. Gli unici che possono combattere tutto questo siamo noi. Soli contro tutti: una costante nella storia del tifo interista.
È giunto il momento di alzare la testa contro questo sistema repressivo e distorto, che penalizza chi ama la squadra con dedizione e spalanca le porte al tifoso occasionale.
Il progetto è chiaro: soldi al posto della passione, burattini al posto dei tifosi.
Siamo perfettamente consapevoli che, per molti, questa decisione di restare fuori dallo stadio possa apparire incomprensibile. Ma proprio a voi rivolgiamo un appello: non siate complici.
Se comprendete anche solo in parte le nostre ragioni, non intonate cori, non sventolate bandiere, non esponete alcun vessillo
nerazzurro.
Invitiamo tutti i club, ennesime vittime della burocrazia di questo sistema marcio, a non esporre i propri striscioni.
Un Meazza spoglio, grigio e silenzioso, farà molto più rumore di qualsiasi coro.
Oggi tocca a noi...domani potrebbe toccare a voi.
Lasciamo il Meazza privo del calore e della passione che lo hanno sempre reso unico.
Chiaramente troveremo il modo di non far mancare il nostro supporto alla squadra e al mister che nulla c'entrano in questa situazione.
Se proseguiremo su questa strada, non resterà nulla di ciò che rendeva San Siro il nostro fortino. Vogliamo indietro lo stadio infuocato che faceva tremare le gambe di chiunque ci mettesse piede. Tutti coloro che volessero unirsi a noi sono chiaramente i benvenuti.
Aprite gli occhi prima che sia troppo tardi: restate fuori dal Meazza!
L'appuntamento fisso sarà al Baretto prima di ogni partita. Li ci ritroveremo e rimarremo prima durante e dopo tutte le prossime partite.
Tutte le comunicazioni future verranno pubblicate esclusivamente nella nostra fanzina, disponibile da Inter-Udinese davanti al Baretto.
Firmato,
I Gruppi della Nord
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 18:15 Supercoppa Primavera, Simonelli annuncia la novità prevista per la sfida di domani tra Inter e Cagliari
- 18:00 Il pensiero di Tacchinardi: "Il centrocampo del Napoli è più forte di quello dell'Inter"
- 17:46 Riforma diritti tv, il ministro Abodi: "A settembre la bozza verrà presentata ufficialmente"
- 17:32 La Curva Nord annuncia la protesta: "I gruppi organizzati rimarranno fuori dal Meazza fino a data da destinarsi"
- 17:17 Nico Paz, parla il dirigente dell'Atletico San Juan: "Vale più di 50 milioni. Quest'anno sarà tra i primi tre di Serie A"
- 17:03 Qui Torino - Baroni ne convoca 25 per la sfida contro l'Inter: si rivede Duvan Zapata, assente l'ex nerazzurro Asllani
- 16:48 Ascari: "Mi aspetto che Kiwior vada all'Inter. Chivu può lottare per grandi obiettivi"
- 16:33 Gagliardini ricorda: "Quando mi ha chiamato l'Inter non ci ho pensato due volte. È successo tutto in fretta"
- 16:18 Bologna, tegola Immobile: per l'attaccante lesione al bicipite femorale destro e lungo stop. Si ferma anche Casale
- 16:04 GdS - Fabbian torna a Milano? Sondaggio del Milan per l'ex centrocampista dell'Inter
- 15:49 Bremer carica la Juve: "Napoli e Inter hanno qualcosa in più, ma con voglia e sacrificio possiamo stare lì con loro"
- 15:34 Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari: esordio per il Football Video Support
- 15:20 Cagliari, Pisacane: "Il tridente Folorunsho-Borrelli-Esposito? Sono contento di quello che hanno fatto"
- 15:05 Chivu all'esordio in Serie A da tecnico dell'Inter, Zanetti lo carica e ricorda il passato: "Ieri, oggi e sempre"
- 14:45 Simonelli: "Abbiamo provato a far chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato, ma la Spagna si è opposta"
- 14:25 Inter, questa sera a San Siro arriva il Torino. Il club: "Si va verso il tutto esaurito, ultimi tagliandi"
- 14:05 videoIMH presenta la nuova stagione dell'Inter: "Ogni cammino ha un inizio. Ci siamo. Insieme"
- 13:45 CF - Asllani passa dall'Inter al Torino in prestito con diritto di riscatto: l'impatto a bilancio dell'operazione
- 13:30 Torino, il messaggio di Asllani ai nuovi tifosi: "Sono molto contento, non vedo l'ora di vedervi allo stadio"
- 13:16 Zazzaroni: "Ecco perché Lookman non può andare più all'Inter. C'è margine solo per un giovane difensore"
- 13:02 videoAsllani gioca a biliardo nella presentazione come nuovo giocatore del Torino: "Ready to play"
- 12:48 Pagni: "Pio Esposito un predestinato. E pensare che in U14 c'era qualche genitore che sosteneva fosse un raccomandato"
- 12:34 Napoli, De Bruyne: "L'Inter ha valore e più continuità delle altre. E occhio al Milan, può essere pericoloso"
- 12:20 Corsera - Chivu alla guida e mercato all'insegna dei giovani: Inter attesa al varco in questa stagione
- 12:06 UFFICIALE - Kristjan Asllani in prestito al Torino con opzione per l’acquisto a titolo definitivo: il comunicato
- 12:00 INTER-TORINO, si RIPARTE! Chi al posto di CALHA? Cosa dobbiamo ASPETTARCI ancora dal MERCATO
- 11:49 Buchanan show: dopo il terzo gol al Getafe omaggia un vecchio amico dell'Inter
- 11:35 Inter Women, Glionna: "Siamo una squadra forte e competitiva. A Magull ruberei due qualità"
- 11:20 La Repubblica - Vendita San Siro, Inter e Milan fanno leva sulla 'Legge Stadi': sconto di 30 milioni di euro
- 11:05 La Repubblica - Inter, nome reboante per la difesa in caso di addio di Pavard. Altrimenti tutto su un giovane
- 10:50 U23, Prestia: "La mia esperienza può aiutare il gruppo. Idolo? Da buon interista non posso che dire Zanetti"
- 10:35 Sommer: "Chivu tecnico completo, si vede da come gestisce le situazioni. Ruberei la mentalità a Mkhitaryan"
- 10:20 TS - Akçiçek opzione possibile per fine mercato. E attenzione all'attacco
- 10:06 Subito polemiche arbitrali. Calvarese su Juve-Parma: "Fuorigioco piuttosto evidente"
- 09:52 CdS - Mercato Inter: nuovi colpi? C'è un sospetto. Oltre 80 milioni spesi, però...
- 09:38 CdS - L'Inter ha una costante: Lautaro Martinez. Rispetto all'estate scorsa...
- 09:24 CdS - Barella al posto di Calhanoglu: la probabile formazione
- 09:10 Capello: "Resto fiducioso sul Milan nonostante il ko. Allegri si rimboccherà le maniche, ma..."
- 08:56 Bonazzoli l'ammazza Milan: "Mi porta bene! L'Inter è il luogo del cuore, sono interista a prescindere dal campo. Mi resta solo un rimpianto"
- 08:42 GdS - Chivu: rivoluzione... dolce. Sucic più Diouf: trasformazione genetica
- 08:28 GdS - Diouf scalpita: subito in campo? Chivu resta con tre dubbi
- 08:14 Juric soddisfatto a metà: "Atalanta in crescita, ma dovevamo fare più gol. Zalewski deve difendere meglio"
- 08:00 Preview Inter-Torino - Chivu 'alla Inzaghi': Sucic è l'unica novità
- 01:06 Prima GdS - Tocca a Chivu, trappola Toro. L’Inter deve rispondere al Napoli
- 00:27 Di Canio: "Chivu pragmatico, conosce l'ambiente e ha pedigree. Sarà sicuramente protetto"
- 00:19 Bergomi: "L'Inter ha preso cinque U23: nessuno sarà titolare, ma ora ha alternative affidabili"
- 00:00 Bentornata Inter. Caschetto in testa e... difendiamola
- 23:45 Atalanta, Zalewski: "Orgoglioso di essere qui. Il mister mi chiede di puntare sempre l’uomo"
- 23:30 Salta il trasferimento di Boniface al Milan e il nigeriano non la prende bene: "Pagliacci ovunque"
- 23:15 Romano: "Il Tottenham offre 70 milioni per Nico Paz, no secco del calciatore: vuole restare a Como"
- 23:00 La convinzione di Bressan: "Campionato incerto, ma il Napoli parte davanti all'Inter"
- 22:45 La Juve regola il Parma: 2-0, a segno David e Vlahovic. Cambiaso si fa espellere: rischia di saltare l'Inter. Il Pisa ferma l'Atalanta sul pari
- 22:30 videoDall'Atalanta all'Udinese, un gol a ogni squadra di Serie A: l'Inter scalda i motori prima dell'esordio in campionato
- 22:15 videoOltre la ThuLa, Thuram e il Toro: l'Inter ricorda la super tripletta ai granata
- 22:00 Como, Fabregas: "Nico Paz? Dall'inizio del ritiro si è allenato senza sosta, il lavoro paga"
- 21:45 videoVerso Inter-Torino, da Calhanoglu... a Chivu: le 5 reti più belle
- 21:30 Buchanan-show: ne fa addirittura tre nella goleada del Villarreal contro il Girona
- 21:15 Caressa: "Situazione Lookman imbarazzante, vi spiego i motivi"
- 21:00 Inter Primavera, contro il Cesena primo gol per Hugo Humanes: "E' solo l'inizio"
- 20:45 Atalanta, D'Amico su Lookman: "Non si allena in gruppo, situazione spiacevole per tutti. Valuteremo a fine mercato”
- 20:30 Gol e assist da fenomeno, Nico Paz trascina il Como: Lazio ko 2-0. Luperto ferma la Fiorentina di Pioli all'ultimo
- 20:15 Atalanta-Como, Juric non aspetta: l'ex Inter Zalewski subito titolare
- 20:00 videoVillarreal-Girona, Buchanan rinasce in Spagna: golazo e doppietta in pochi minuti
- 19:45 GdS - Inter-Torino, nessuna rivoluzione per Chivu. Baroni con il 4-3-3: le probabili formazioni
- 19:30 Domani Novara-Inter U23, i convocati di Andrea Zanchetta: l'elenco completo
- 19:16 Cosmi: "Per me l'ultima stagione dell'Inter non è stata un fallimento. Ora si deve rigenerare"
- 19:02 Corsa scudetto, Koulibaly: "Top 4? Non lo so, voglio solo il Napoli al primo posto"
- 18:48 Under 16, Pasqual pronto al debutto da CT: due nerazzurri convocati per il doppio test con l'Inghilterra
- 18:33 Lazio, Rovella resta e avvisa le rivali: "Vogliamo tornare in Europa"
- 18:18 L'Inter ospita il Torino all'esordio in Serie A: dove vedere il match in diretta tv