Per quanto riguarda la riforma dei diritti tv sportivi, "stiamo ultimando i confronti con il Mef e il ministero del Made in Italy, che sono le due entità direttamente coinvolte, a settembre questa bozza verrà presentata ufficialmente". A renderlo noto è il ministro dello Sport, Andrea Abodi, durante un punto stampa al Meeting di Rimini.

"Questo - riporta l'ANSA - vuol dire l'inizio di un percorso, perché questo è un disegno di legge delega che avrà un suo iter e che consentirà a tutti di poter dare un contributo, fermo restando che noi abbiamo un'idea di che cosa debba rappresentare una nuova norma che stabilisce le nuove regole sulla gestione dei diritti audiovisivi del calcio, la mutualità del sistema, collegati anche al miglioramento delle infrastrutture. Più che della mutualità, che peraltro è la più bassa d'Europa, noi dovremmo mettere in condizione tutti, anche i vertici del calcio, ovvero la Serie A, di migliorare il montante".