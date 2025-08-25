Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è rimasto soddisfatto da quanto mostrato dal tridente offensivo Folorunsho-Esposito-Borrelli, schierato nell'esordio in campionato contro la Fiorentina: "Sono ragazzi che sanno che per fare un certo tipo di percorso devono fare sacrifici, sono contento di quanto hanno fatto oggi (ieri, ndr) Abbiamo alcune frecce nell'arco che ci permettono di avere buona qualità, ma dobbiamo metterci sempre un po' di sacrificio", le sue parole in conferenza stampa riportate da Tuttomercatoweb.com.