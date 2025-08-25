Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore Alessandro Bastoni analizza così il 5-0 contro il Torino, gara che si è aperta proprio grazie a un suo gol: “È stata una pre season molto dura, abbiamo lavorato tanto perché volevamo partire subito forti. Io cerco di mettere in campo la mia leadership.

Quest’estate ne ho sentite di tutti i colori sul fatto che eravamo finiti, a fine ciclo. Io vedo una squadra che è arrivata seconda e in finale di Champions, siamo tutt’altro che finiti. Il mister mi ha parlato molto dicendomi di dosarmi, spesso tendo ad andare troppo spesso in avanti. È stato molto bravo anche su questo e spero di migliorare”.