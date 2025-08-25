Successo all'esordio in campionato per la Juventus, uscita vittoriosa dalla sfida contro il Parma. Per lo scudetto, però, Napoli e Inter sono davanti ai bianconeri. Questo il pensiero di Gleison Bremer, difensore brasiliano tornato a disposizione dopo l'infortunio: "Sappiamo che Napoli ed Inter hanno qualcosa in più di noi, però se mettiamo la voglia, il sacrificio, il crederci, possiamo stare lì con loro - le parole di Bremer riportate da Gazzetta.it -. Dobbiamo stare insieme e vedere partita dopo partita, come abbiamo fatto oggi (ieri, ndr)".