Cristian Chivu è soddisfatto nel post partita di DAZN: "Sono contento per i ragazzi, per il lavoro fatto nelle ultime tre settimane, ci sono stati carichi di lavoro importanti in una situazione nuova per tutti. Una preparazione breve dopo il Mondiale per Club e abbiamo provato a essere subito al meglio. Per aggressività e mentalità direi che hanno fatto un grande lavoro e sono contentissimo. Sono contento dei gol perché le palle inattive sono parte del lavoro dello staff, ero felice per Bastoni, per Barella che ha fatto l'assist, un po' per tutti perché meritavamo un esordio del genere. Alla fine è andata bene.

E' andata come l'abbiamo preparata, sulla carta è facile ma bisogna avere poi la testa e le gambe per farlo, hanno risposto tutti alla grande. Sucic ha fatto una grande partita, bene anche i subentrati, Bonny che alla prima a San Siro ha fatto gol. Direi che le cose sono andate bene ma c'è ancora tanto da lavorare, capire alcuni principi, alcuni momenti della partita, quando aggredire e quando attendere. Ma tutti hanno risposto alla grande".

Che corde hai toccato? Una squadra sorridente e felice.

"Tutto merito loro, ho a che fare con grandi uomini e campioni che volevamo lasciarsi alle spalle la fine di una stagione che così male non è stata. Non è semplice gestire una sitazione del genere. Forse ha aiutato il fatto che i campioni trovano sempre stimoli e motivazioni per tornare a fare quello che facevano prima, non devono dimostrare niente a nessuno ma essere sè stessi".

Napoli favorito?

"Chi vince il campionto è sempre la squadra da battere".