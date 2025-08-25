Come previsto, per l'esordio ufficiale dell'Inter in campionato, il popolo nerazzurro non si è fatto attendere e ha riempito il Meazza come nelle grandi occasioni, pur essendo un lunedì di fine agosto. Come da dati comunicati dalla società, sono 72.332 gli spettatori presenti, di cui una nutrita fetta nel settore ospiti (2.290 presenze).