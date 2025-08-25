Tramontata già settimane fa la pista Højlund-Inter, l'ex attaccante dell'Atalanta oggi in forza al Manchester United è vicinissimo al ritorno in Italia al netto dei nerazzurri. Il ventiduenne danese ha difatti raggiunto un accordo di massima con il Napoli, club alla ricerca di un nuovo attaccante per sostituire il neo-infortunato Romelu Lukaku, costretto ad una lunga convalescenza dopo il brutto infortunio rimediato qualche giorno fa al retto femorale. Secondo Sky Sport è arrivata la stretta di mano tra le due parti che hanno trovato l'accordo per l'ingaggio. Adesso la palla passa ai due club che, stando alle ultime informazioni rese note dall'emittente televisiva, hanno compiuto passi avanti nella trattativa per il classe 2003 sulla base di un prestito con opzione.