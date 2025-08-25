Si avvicina il momento dell'esordio ufficiale dell'Inter nella Serie A 2025/26. Questa sera, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.45, i nerazzurri di Cristian Chivu affronteranno il Torino nella prima giornata di campionato

"Il Meazza va verso il tutto esaurito con gli ultimi tagliandi in vendita per rendere come sempre incredibile l'atmosfera di casa", fa sapere il club in una nota ufficiale. Gli eventuali ultimi biglietti potranno essere acquistati online e nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte nella giornata di gara a partire dalle ore 17:45. Sarà inoltre operativo anche il ticket corner presso l’Inter Store Castello, con orario continuato 10:30-19:30.

