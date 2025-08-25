"Abbiamo provato a far chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato". La rivelazione è di Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, intervenuto nel corso di 'Radio Anch'Io Sport' su Radio Rai 1: "Sono andato personalmente a Londra per incontrare l'amministratore delegato della Premier League Richard Master. Inghilterra, Germania e Francia erano d'accordo, ma la Spagna si è opposta. Essendo dei campionati interconnessi, se non prendiamo una decisione tutti insieme non si può fare, si correrebbe il rischio di perdere un giocatore senza poi poterlo sostituire. Ci stiamo lavorando, speriamo l'anno prossimo di convincere il presidente della Liga Tebas, una persona molto intelligente ma anche molto difficile".
Sezione: News / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 14:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
