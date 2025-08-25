Dopo un buon primo tempo l'Inter U23 di Stefano Vecchi si fa rimontare nella ripresa sul campo del Novara: al Piola finisce 1-1. Ottima prima frazione per i nerazzurri, che avevano decisamente meritato il vantaggio ottenuto dopo 22'. A sbloccare la partita Luka Topalovic su calcio di punizione. Nella ripresa invece il caldo e i ritmi tenuti dal Novara hanno fiaccato la resistenza di un'Inter che è apparsa stanca. Nel momento di massima difficoltà ospite ha trovato il gol del pari Da Graca, bravo a battere Melgrati sul primo palo. Per la formazione di Vecchi arrivano comunque buoni segnali in vista delle prossime partite. Il 31 agosto, nell'esordio interno, l'Inter ospiterà la Pro Patria.

IL TABELLINO

NOVARA-INTER U23 1-1

Marcatori: 22' Topalovic (I), 64' Da Graca (N)

Ammoniti: Prestia, Cinquegrano, Topalovic, Bovo, Kamaté (I), Citi (N)

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; D'Alessio, Lorenzini, Khailoti (dal 19' Citi), Valdesi; Collodel, Ranieri, Di Cosmo (dal 60' Arboscello); Donadio; Da Graca (dal 93' Ledonne), Alberti. A disposizione: Negri, Lartey, Dell'Erba, Deseri, Maressa, Cortese, Perini. Allenatore: Andrea Zanchetta.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi (dall'89' Stante), Prestia, Alexiou; Cinquegrano (dall'80' Avitabile), Topalovic (dal 67' Bovo), Fiordilino, Kamaté, Cocchi (dall'80' David); Zuberek (dal 67' La Gumina), Spinaccè. A disposizione: Raimondi, Calligaris, Maye, Venturini, Zarate, Garonetti, Mosconi, Lavelli. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Giorgio Bozzetto (sezione di Bergamo)

Assistenti: Andrea Cecchi, Alessandro Rastelli.



RIVIVI IL LIVE

90+5' - Fischia tre volte il signor Bozzetto. A Novara Da Graca risponde a Topalovic: Novara e Inter U23 si spartiscono la posta in palio, finisce 1-1

90'+3 - Esce l'autore del pari Da Graca. Dentro il trequartista Ledonne.

90' - Cinque minuti di recupero al Piola.

89' - Vecchi esaurisce i cambi: Stante entra per Re Cecconi, apparso in evidente difficoltà atletica nel finale.

87' - Novara vicinissimo al vantaggio! Prima Alexiou salva sulla linea su Arboscello, che è entrato davvero bene in partita, poi Valdesi spedisce alto.

85' - Prevale la prudenza ora, con le due squadre che preferiscono evitare rischi inutili. Gioco intanto fermo per un problema fisico occorso a Da Graca.

80' - Due cambi sulle fasce per Vecchi: scendono in campo Avitabile e David per Cocchi e Cinquegrano.

79' - Nuovo tiro dalla bandierina per i padroni di casa. Melgrati questa volta respinge senza patemi.

76' - Corner per il Novara. Esce male Melgrati, il Novara non riesce tuttavia a bucare la difesa nerazzurra.

74' - Altra ammonizione per l'Inter: questa volta tocca al neo-entrato Bovo.

71' - Torna a rendersi insidiosa l'Inter. Bel cross di Kamaté che però non trova nessuno in area di rigore.

67' - Ora l'inerzia è tutta a favore dei piemontesi, che alzano ulteriormente i giri del motore. Bravo a bloccare Melgrati.

66' - Cambi nell'Inter: fuori Zuberek e Topalovic, dentro La Gumina e Bovo

IL GOL: Rapida ripartenza del Novara, con Arboscello che, dalla destra, crossa per Da Graca. L'attaccante nativo di Palermo è bravo a battere sul primo palo Melgrati: il tiro bacia il legno e si insacca.

64' - Pareggio del Novara. Ha segnato Da Graca.

61' - Sugli sviluppi dell'azione precedente contatto ruvido tra Kamaté e Ranieri. Ammonito il centrocampista nerazzurro. La punizione di Alberti vola lontanissima dalla porta difesa da Melgrati.

61' - Ora, con i tanti spazi, fioccano le occasioni. Donadio calcia dal limite, respinge bene Alexiou. Sulla ribattuta la palla carambola tra i piedi di Collodel. La girata al volo non trova lo specchio della porta.

60' - Squadre stanche, lunghe e anche abbastanza disordinate. Mette mano al centrocampo del Novara mister Zanchetta: esce Di Cosmo, entra Arboscello.

58' - Grave leggerezza in disimpegno di Melgrati: fortunatamente per l'Inter la conclusione di Alberti è centrale e Melgrati può rimediare al suo errore.

57' - Ancora pericolosa la squadra di Vecchi. Kamaté, dal limite d'area e tutto solo, calcia in curva, sprecando una grossa occasione.

56' - Grande ripartenza dell'Inter, che alza la testa dopo dieci minuti complicati. Topalovic, servito da Zuberek, calcia rasoterra in diagonale. Boseggia si rifugia in angolo.

55' - Accese proteste del Novara. Cinquegrano, già ammonito, strattona per la maglia un avversario dopo essere stato saltato. L'arbitro Bozzetto non estrae la seconda sanzione disciplinare. Graziato l'esterno nerazzurro.

50' - Si gioca nella metàcampo dell'Inter. Prestia mette in angolo un cross di Donadio. Sul corner Da Graca di testa spedisce a lato.

49' - Ci prova il Novara. I piemontesi, con un po' di confusione, cercano il pari alzando il baricentro. Nessun pericolo per Melgrati.

46' - Via al secondo tempo. Nessuna modifica da segnalare per Zanchetta e Vecchi.

-------------------------------------------------------------------

Una buona Inter U23 conduce al Piola di Novara dopo 45 minuti. Ad avere la prima vera occasione è stato però il Novara, con Melgrati che ha sventato la minaccia rappresentata dal tiro di un ispirato Donadio, migliore dei suoi. Poi è salita di tono l'Inter. Prima con Kamaté, che da buona posizione ha mancato l'appuntamento con lo 0-1, poi con Topalovic. Lo sloveno ha portato avanti i suoi con un bellissimo calcio di punizione al 22'. Nella seconda metà della prima frazione il Novara si è timidamente fatto vedere in attacco, prima del miracoloso salvataggio di D'Alessio. Il terzino dei padroni di casa ha infatti evitato lo 0-2 su un bel tiro di Fiordilino al 33'. Da segnalare ben quattro ammonizioni: Prestia, Topalovic e Cinquegrano per l'Inter, Citi per il Novara.

48' - Fischia due volte Bozzetto, il primo tempo finisce 0-1 per l'Inter.

45'+1 - I tre minuti di recupero si aprono con un contropiede dell'Inter. Il tiro dal limite di Zuberek è deviato in angolo.

45' - Corner per il Novara al tramonto del primo tempo. Nulla di fatto.

41' - Aumenta l'intensità in campo: un fallo in ritardo vale il cartellino giallo anche a Cinquegrano.

39' - L'arbitro Bozzetto non cambia idea. Non c'è nulla. Si può riprendere il gioco.

36' - Qualche protesta del Novara per un contatto tra Prestia e Alberti in area dell'Inter. Zanchetta chiede l'intervento del Football Video Support.

33' - Inter all'arrembaggio adesso! I nerazzurri chiudono il Novara nella propria area di rigore. Provvidenziale il salvataggio sulla linea di D'Alessio, che respinge il tiro di Fiordilino. La conclusione del centrocampista era indirizzata nello specchio della porta con Boseggia fuori causa.

30' - Eccola la reazione del Novara! Melgrati è bravo a respingere la violenta girata di Alberti su assist di Donadio, il più vivace dei suoi.

29' - Zuberek dalla destra mette dentro un bel pallone a rimorchio: nessun compagno riesce però a intervenire nel cuore dell'area di rigore del Novara.

26' - Ancora in avanti l'Inter: Spinaccé, tra i più ispirati, sfonda sulla sinistra e calcia rasoterra a incrociare. Parata facile questa volta per Boseggia.

IL GOL: Topalovic si fa carico di battere la punizione dal centro-sinistra che lui stesso aveva conquistato in precedenza. Il tiro è impeccabile: di interno collo lo sloveno calcia forte sul palo del portiere e buca Boseggia, che non ha visto partire il pallone. Ammonito dopo il gol Topalovic per un'esultanza ritenuta provocatoria.

22' - GOOOOL DELL'INTER! PROPRIO TOPALOVIC!

21' - Bella combinazione tra Topalovic e Kamaté. Il centrocampista sloveno viene steso al limite dell'area dal neo-entrato Citi: ammonito anche lui.

20' - Primo cartellino giallo: finisce sul taccuino dell'arbitro Bozzetto il capitano dell'Inter U23 Giuseppe Prestia.

19' - Il Novara perde Khailoti. Il difensore centrale del Novara è costretto a uscire a causa di un problema fisico: entra Citi.

17' - Gigantesca occasione per l'Inter! Spinaccé sgasa sulla sinistra e mette in mezzo un cross rasoterra. Kamaté anticipa tutti ma, complice un rimbalzo sfortunato, spedisce alto da dentro l'area piccola.

15' - Ancora Donadio è bravo a ribaltare il fronte sulla sinistra, la transizione negativa dell'Inter U23 funziona e neutralizza il potenziale contropiede.

12' - Prima vera occasione della partita per il Novara. Donadio sfonda sulla destra, si accentra e calcia con il sinistro. Sul tiro deviato Melgrati è provvidenziale e mette in corner.

9' - Si fa vedere anche il Novara, a sua volta da corner. Melgrati respinge, Lorenzini dal limite si coordina e calcia. Tiro debole e centrale, blocca Melgrati.

5' - Ritmi subito alti in avvio. Spinaccé guadagna un calcio d'angolo, affidato a Cocchi. Sopra la traversa il successivo colpo di testa di Cinquegrano.

1' - Via alle danze! Inizia ufficialmente il campionato di Novara e Inter U23.

20.28 - Squadre in campo al Piola, tra pochi minuti il calcio d'inizio.

Dopo il passaggio del turno contro il Lumezzane in Coppa Italia Serie C, è tempo di campionato per l'Inter U23. L'avventura della squadra di Stefano Vecchi comincia dallo stadio Piola di Novara. Nella giornata d'apertura del girone A i nerazzurri incontrano una vecchia conoscenza: Andrea Zanchetta, ex allenatore della Primavera interista e ora tecnico dei piemontesi. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle 20.30.