Alessio Tacchinardi vede la mediana del Napoli come quella più di valore dell'intera Serie A. L'ex Juventus ne ha parlato negli studi di 'Pressing', programma televisivo in onda su Italia 1: "Oggi il centrocampo del Napoli è più forte di quello dell’Inter ed è uno dei più forti d’Europa. Poi De Bruyne s’è già calato nella mentalità, al 90’ fa uno strappo di 40 metri per difendere. L’anno scorso perse la prima 0-3, quest’anno azzanna subito il Sassuolo, ormai è mentalizzato su Conte. Favoriti? È una responsabilità però per un giocatore è stimolante partire favoriti, è una bella sensazione e ho visto il Napoli bello orientato e forte per rivincere".