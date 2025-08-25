In attesa dell'arrivo di Inter e Torino allo stadio Giuseppe Meazza dove tra meno di un paio di ore andrà in scena la prima gara di campionato per la squadra di Cristian Chivu e Marco Baroni, Sky Sport annuncia una novità importante che riguarda i piemontesi. La squadra ospite si presenterà contro i vice campioni d'Italia con una novità di formazione: recuperato Duvan Zapata, Baroni ha optato per la new entry Giovanni Simeone. Sarà il figlio d'arte, il Cholito, a scendere in campo dal primo minuto contro la Beneamata: l'ex Napoli capeggerà il reparto offensivo dei granata nel tridente d'attacco completato da Ngonge e Vlasic.