Marco Baroni, tecnico del Torino, a fine partita è ovviamente deluso ai microfoni di Dazn: "Siamo addolorati per il risultato, ma deve darci la cattiveria che oggi è mancata in alcune situazioni. Loro hanno fatto una partita di grande qualità e noi abbiamo sbagliato troppo, non puoi regalare all'Inter palloni che poi ti mettono in difficoltà. Non siamo partiti male, abbiamo cercato la manovra e la pressione alta ma con poca ferocia. Pochi falli commessi, solo due nel primo tempo, un Torino che viene a giocare a Milano deve fare più pressione, palla più coperta, su questo c'è da lavorare. Un solo gol è stato costruito dall'Inter, gli altri sono stati errori nostri che non possiamo concedere a un avversario di valore. La squadra deve crescere e velocemente perché abbiamo un avvio di campionato difficile, devono essere delle opportunità per noi e questa sconfitta deve darci quella spinta, quel dolore, per trovare l'equilibrio e la compattezza che vogliamo.

Rifarei comunque le stesse scelte, abbiamo cercato di prenderli play su play, abbiamo patito troppo le palle inattive ma sono state quelle disattenzioni che una squadra come il Toro non deve avere e non avrà sicuramente in futuro".