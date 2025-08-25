Stando a quanto risulta a La Repubblica, il Comune di Milano dovrebbe incassare intorno ai 160 milioni di euro dalla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. I quali, facendo leva sulle clausole della 'Legge Stadi' che prevede che i costi delle bonifiche siano in capo all’amministrazione comunale, hanno ottenuto lo sconto di 30 milioni di euro rispetto alla valutazione di 197 milioni di euro fatta dall’Agenzia delle Entrate. Uno scenario che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale, che entro la fine di settembre, dovrà esprimersi sulla delibera per la cessione della Scala del Calcio.

Ma chi firmerebbe eventualmente la delibera? La poltrona dell’assessorato all’Urbanistica, al momento, è occupata dalla vicesindaca Anna Scavuzzo, la cui permanenza permanenza alla Rigenerazione Urbana potrebbe essere prolungata almeno fino a quando non si chiuderà la vicenda San Siro. Tuttavia - chiosa la Repubblica - tutto il dossier è legato alle possibili mosse della Procura.