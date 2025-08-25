La Lega Serie A si appresta ad introdurre un’importante novità nella Supercoppa Primavera. La Finale tra Inter e Cagliari, in programma martedì 26 agosto alle ore 18.30 all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, vedrà infatti l’introduzione del Football Video Support, un supporto tecnologico che può essere fornito agli arbitri nei contesti nei quali il numero di telecamere non consente di utilizzare la tecnologia Video Assistant Referee.
Nel corso della gara, in occasione dei gol e dei cartellini rossi, l’arbitro potrà avvalersi di un monitor posto a bordocampo per rivedere le azioni e valutarle nella maniera più corretta. Oltre alle due situazioni sopracitate, le squadre potranno inoltre richiedere la rivalutazione di un’azione, qualora rientri nelle casistiche delle situazioni considerate determinanti per il risultato, le stesse solitamente prese in considerazione nell’utilizzo del VAR (gol, rigori, cartellini rossi, scambi di persona). Infatti, ogni formazione avrà a disposizione 2 “Challenge”: qualora la decisione presa in campo venisse confermata dal direttore di gara, la squadra che ha chiesto la revisione perderebbe il “Challenge”, altrimenti lo manterrebbe.
Il Football Video Support, che ha recentemente fatto il suo debutto nel campionato di Serie C in occasione della prima giornata, è un’ulteriore importante novità che Lega Serie A ha deciso di utilizzare in una sua competizione per fornire il massimo supporto tecnologico possibile per coadiuvare i direttori di gara nelle loro decisioni.
"L’introduzione del Football Video Support nella Finale di Supercoppa Primavera è un’ulteriore dimostrazione di come la Lega Serie A sia costantemente pronta a sperimentare e adottare le migliori innovazioni tecnologiche al servizio del gioco – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Crediamo fortemente nella crescita dei nostri giovani calciatori, e offrire loro strumenti moderni anche nelle competizioni giovanili significa valorizzare il talento e prepararli al meglio per i massimi livelli professionistici".
Autore: Redazione FcInterNews.it
Altre notizie
Altre notizie
