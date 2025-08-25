Ai microfoni di Inter TV, il centrocampista Henrikh Mkhitaryan presenta così il match di stasera contro il Torino, debutto in Serie A: “Stiamo bene, speriamo di stare sempre meglio. Vedremo stasera quanto siamo preparati e quanto siamo pronti per questa partita. Affrontiamo questa stagione con aspettative molto alte, voglia di iniziare il nuovo campionato che per noi inizia stasera. Allenarsi è una cosa, ma giocare è diverso”.

Sul Torino: “hanno cambiato allenatore, modulo di gioco, anche diversi calciatori. Saranno un avversario tosto, ma noi faremo il possibile per vincere la partita”.