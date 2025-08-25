Ai microfoni di Inter TV, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez analizza così il 5-0 al Torino all’esordio in Serie A: “Le sensazioni sono bellissime. Dopo il Mondiale per club abbiamo parlato tantissimo tra di noi, il mister ci sta dando una grandissima mano e ci sta spingendo a lavorare tanto. Si è vista una squadra che quando perdeva palla voleva recuperarla subito. Questa è la mentalità con cui abbiamo iniziato col nuovo allenatore, siamo contenti per questo esordio”.

E ancora: “Tutti, anche chi è entrato dalla panchina, erano carichi. A inizio stagione le energie si rinnovano e oggi abbiamo mostrato grande voglia di ripartire. Siamo l’inter e dobbiamo restare sempre in alto”.

Chiosa sul gol: “Sicuramente tutti i gol sono importanti, l’importante è che vada in porta perché ci sono periodi che la palla non entra. Sono contentissimo per l’approccio, per la testa. A livello qualitativo dobbiamo ancora migliorare, ma sono contento di quanto visto oggi. Il risultato conferma la prestazione, la grinta, la testa giusta che abbiamo messo in questo avvio di stagione”.