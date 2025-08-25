Ai microfoni di Inter TV, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez analizza così il 5-0 al Torino all’esordio in Serie A: “Le sensazioni sono bellissime. Dopo il Mondiale per club abbiamo parlato tantissimo tra di noi, il mister ci sta dando una grandissima mano e ci sta spingendo a lavorare tanto. Si è vista una squadra che quando perdeva palla voleva recuperarla subito. Questa è la mentalità con cui abbiamo iniziato col nuovo allenatore, siamo contenti per questo esordio”.

E ancora: “Tutti, anche chi è entrato dalla panchina, erano carichi. A inizio stagione le energie si rinnovano e oggi abbiamo mostrato grande voglia di ripartire. Siamo l’inter e dobbiamo restare sempre in alto”.

Chiosa sul gol: “Sicuramente tutti i gol sono importanti, l’importante è che vada in porta perché ci sono periodi che la palla non entra. Sono contentissimo per l’approccio, per la testa. A livello qualitativo dobbiamo ancora migliorare, ma sono contento di quanto visto oggi. Il risultato conferma la prestazione, la grinta, la testa giusta che abbiamo messo in questo avvio di stagione”.

Sezione: News / Data: Lun 25 agosto 2025 alle 23:14
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print